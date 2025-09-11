Netanyahu tilda de "amenaza genocida" las palabras de Sánchez sobre la guerra en Gaza

En un mensaje publicado en la cuenta de X de la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Tel Aviv ha calificado las palabras del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, de "flagrante amenaza genocida" tras declarar el miércoles que España no puede detener la lucha de Israel contra los terroristas de Hamás porque "no tiene armas nucleares". El Ministerio de Exteriores español ha tachado las declaraciones de "falsas y calumniosas" y ha reiterado "el cese inmediato de la violencia sin fin en Gaza".

"El primer ministro español, Sánchez, declaró ayer que España no puede detener la lucha de Israel contra los terroristas de Hamás porque 'España no tiene armas nucleares'. Esta es una flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo", ha señalado la oficina del primer ministro israelí en un comunicado.

"Al parecer, la Inquisición Española, la expulsión de los judíos de España y el asesinato sistemático de judíos en masa durante el Holocausto no le bastan a Sánchez. Increíble", sentencia la oficina del primer ministro israelí.

Por su parte, Exteriores ha insistido que España "rechaza cualquier forma de antisemitismo" pero "con la misma determinación reclama el cese inmediato de la violencia sin fin en Gaza, los constantes ataques contra población civil, la entrada inmediata de toda la ayuda humanitaria bloqueada actualmente por el Gobierno israelí y el respeto de los más básicos derechos humanos de la población palestina y del Derecho Internacional Humanitario".

A tal fin, y como concluye la nota, "España continuará apoyando la labor de los Tribunales internacionales para esclarecer lo que está sucediendo en Gaza desde 2023", incluidas las investigaciones por crímenes de lesa humanidad.

Las declaraciones a las que se ha referido Netanyahu fueron pronunciadas el lunes por Sánchez durante el anuncio de nueve medidas contra el envío de armas a Israel. En ellas el presidente explicó que España "no tiene bombas nucleares, ni portaaviones, ni grandes reservas de petróleo", en clara alusión en Estados Unidos, para "detener la ofensiva israelí". "Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo, porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas", admitió.

