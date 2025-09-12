Israel no acudirá al Mobile World Congress (MWC) 2026 en Barcelona debido a sentimientos "antiisraelíes" de España

El Estado de Israel no acudirá al Mobile World Congress (MWC), que se celebrará en marzo de 2026 en la ciudad de Barcelona. La ausencia se debe a las "medidas antiisraelíes" adoptadas por España, ha informado el Ministerio de Comunicaciones de Israel, liderado por Shlomo Karhi, perteneciente al partido de Netanyahu, el Likud.

En una carta a la que ha tenido acceso el diario israelí Haaretz, Karhi ha mandado cancelar todos los preparativos para la participación de Israel. El ministro ha alegado a través de la misiva que la suspensión se debe a "una serie de medidas antiisraelíes" por parte del Gobierno de España: "Su apoyo sistemático a Hamás, la intención de reconocer un Estado terrorista palestino en el corazón de Israel y las falsas acusaciones de genocidio".

El MWC es una feria centrada en la tecnología móvil y uno de los eventos más importantes del sector tecnológico, atrayendo a unos 100.000 visitantes y a miles de empresas de todo el mundo.

Posicionamiento de la organización La Asociación del Sistema Global de Comunicaciones (GSMA por sus siglas en inglés), que es el organizador del MWC, ha subrayado que este congreso es un "evento unificador", al referirse a la posible ausencia de Israel de la edición de 2026. También ha señalado que son "conscientes de que la situación global puede impactar en la decisión de los participantes de asistir a los eventos de GSMA". Además, han indicado que el evento "reúne al ecosistema móvil para hacer progresar las vías y los medios por los que la conectividad, la base misma de la tecnología, garantiza el progreso de personas, industria y sociedad". Además, han destacado que la Asociación está "totalmente enfocada" en ofrecer un MWC "excepcional" y que esperan "seguir reuniendo a sus participantes en marzo de 2026 para dar forma al futuro de la conectividad". El Mobile World Congress cierra con 109.000 asistentes, casi un 8% más, en una semana llena de IA e innovación BEATRIZ GÁLVEZ