La inteligencia artificial con sello español revoluciona el ámbito de la salud en el MWC

Las empresas españolas también aprovechan las ventajas de la IA para aplicarlas en el sector de la salud: ya sea con el análisis de millones de datos disponibles por diagnósticos o en el desarrollo de tecnologías que mejoran con su uso. Y el Mobile World Congress de Barcelona se convierte en un gran escaparate.

Un ejemplo de la importancia de este ámbito en el Congreso de los móviles, es la empresa española del sector de la salud Horus ML, que ha quedado entre los finalistas de los premios 4YFN Awards. Esta compañía ha diseñado desde el 2022 hasta tres proyectos en el ámbito clínico asistencial. Uno de ellos permite detectar de manera precoz la ateroesclerosis, es decir, la acumulación de placas de colesterol en las arterias, mediante el escaneado del ojo a pacientes entre 35 y 50 años. Un problema que no es exclusivo de las personas mayores, también afecta a los más jóvenes; y muchas veces en estado avanzado, puesto que solo se detecta cuando ya se está produciendo.

Ahora lo están desarrollando con médicos y pacientes de la Fundación de Investigación de la Infanta Leonor y otros 15 centros de atención primaria. Utilizan las imágenes diagnósticas para crear un modelo de IA.

Esta empresa madrileña, con un cofundador barcelonés, busca reducir los tiempos de diagnóstico, disminuir la estancia de los pacientes en los hospitales y reducir las tasas de mortalidad. Todo ello, a través de observar la retina del ojo. Según la forma de las venas, su ensanchamiento o adelgazamiento, pueden prever la enfermedad, permitiendo actuar inmediatamente para retrasar o incluso evitar sus efectos.

"Realmente hay una alta tasa de prevalencia de la enfermedad entre los 35 y los 55 años", explica Santos Bringas, cofundador de la compañía. “Yo me lo he hecho y a mí mismo me han detectado placas de colesterol”, explica Jesús Prada, cofundador y lo CEO de Horus.

La otra herramienta que desarrollan usa la IA para calcular cuál es el tratamiento óptimo radiológico para un paciente de cáncer. Y la tercera se centra en evaluar el riesgo de un paciente enfermo en su casa y evitar que se agrave su enfermedad. La aplicación recoge unos parámetros y envía una alerta al médico especialista que determinará si hay que visitar al paciente o llevarlo en el hospital.

Buscando de inversión inteligente La confidencialidad y sensibilidad de los datos sanitarios hacen que algunos procesos de análisis de datos todavía se tengan que hacer en local. "El entrenamiento de los modelos es en la nube. Nosotros trabajamos con proveedores como Amazon, aunque también tenemos colaboración con Google Cloud y con Hyper Stack para modelos más de GPU para análisis de imagen que se requiere tarjeta gráfica. La parte que se llama inferencia, que es el momento de la predicción, cuando se utiliza la práctica clínica, podría ser en la nube, pero la realidad es que en España todavía hay bastante resistencia cultural a esto. Los hospitales te suelen exigir que se haga de manera local y se ejecutan en la misma red del hospital", asegura el fundador. Prada reconoce que estar en el Mobile World Congress ha dado un impulso muy grande a la visibilidad de la empresa tanto en prensa, pero también en el ámbito comercial con clientes potenciales. "Ayer tuvimos una ronda del que denominan speed dating, de reuniones rápidas con hospitales, instituciones clínicas, que nos habría resultado mucho más difícil acceder a ellos sin esta presencia. Y después es verdad que a nivel de inversión, que en nuestro caso hoy en día no estamos en este punto de buscar inversión externa privada. Estamos buscando de inversión inteligente, no nos interesa tanto la parte puramente del dinero, como que sea una empresa que me pueda abrir muchas puertas, conectar con instituciones clínicas y proveedores, distribuidores de dispositivos médicos, sobre todo a escala europea", admite Prada.

IA especializada en buscar enfermedades en los ojos El ojo humano también es un órgano atractivo en el mundo tecnológico para el diagnóstico sanitario. La compañía Telefónica, que cada año presenta algún adelanto de las posibilidades de la red que disponen, ha presentado CatEye para determinar la necesidad de intervención quirúrgica a personas con cataratas. Consiste en un dispositivo con conectividad 5G desarrollado en colaboración con Edgendria Innovación, una plataforma de óptica especializada con servomotores de precisión aplicados a una cámara específica que, de manera autónoma y sin necesidad de ayuda especializada, fotografía ambos ojos y lo envía a través de 5G a una inteligencia artificial. La IA está especializada en buscar los parámetros específicos para poder decidir si la catarata es incipiente o requiere alguna intervención por parte de un oftalmólogo. El aparato, además, es fácil de transportar. La empresa de telecomunicaciones también ha presentado otra solución basada en la conectividad 5G, la edge computing y la inteligencia artificial (IA). Se trata del PointCheck, una herramienta desarrollada por la startup Leuko, que permite hacer un seguimiento de los niveles de glóbulos blancos en pacientes oncológicos y evitar que puedan sufrir una neutropenia severa, un nivel muy bajo de glóbulos blancos. El dispositivo no invasivo permite hacer una captura de video de la circulación de la sangre en los capilares del dedo anular del paciente y usa la IA para determinar si sufre neutropenia.

Robots que estimulan las habilidades cognitivas Los robots también tienen presencia en el mundo de la salud como asistentes. Eurecat presentan un robot social de sobremesa diseñado para interactuar de manera natural mediante el diálogo y mostrar emociones, favoreciendo la creación de un vínculo con el usuario. En esta primera versión, se ha desarrollado una aplicación clínica enfocada a hacer seguimiento de los síntomas de pacientes: "Permite establecer estos vínculos, por ejemplo, una conversación que pueda estimular las habilidades cognitivas, que pueda ayudar a reportar situaciones. Tanto en el ámbito pediátrico como con gente más grande", detalla Magí Dalmau, responsable de la robótica cognitiva Eurecat.

Identificar meningitis en bebés A pesar de que es difícil ver objetos relacionados con el mundo de la salud en este Mobile World Congress, de vez en cuando también se encuentran dispositivos como el de la empresa Kriba, que parece un tipo de cuna. Se trata de un dispositivo médico que combina tecnología de ultrasonidos e inteligencia artificial para detectar infecciones de manera no invasiva en diferentes líquidos serosos del cuerpo. Inicialmente, ha sido diseñado para identificar meningitis en bebés acabados de nacer. El equipo, que cuesta entre los 10.000 y 15.000 euros, se coloca sobre la fontanela, la zona blanda del cráneo de bebés de 0 a 1 año, y analiza el líquido cefalorraquídeo. De este modo, "identifica infecciones de forma rápida y sin necesidad de hacer punciones lumbares", tal como asegura Alba Sierra, de comunicación de la empresa. Esta tecnología permite obtener resultados en solo un minuto, facilitando una detección temprana y segura de infecciones graves, mejorando así el diagnóstico y reduciendo la necesidad de pruebas invasivas en los más pequeños. El dispositivo también ha ampliado su aplicación a otras patologías y grupos de edad. Puede detectar infecciones oculares colocándolo sobre el párpado, y es especialmente útil para pacientes en diálisis peritoneal, puesto que hace un seguimiento de la posible presencia de peritonitis. El objetivo de este desarrollo es ofrecer un método rápido, cómodo y preciso de detección de infecciones. Actualmente, el dispositivo se encuentra en fase de ensayos clínicos en hospitales de España y en países como Marruecos y Mozambique, con el objetivo de obtener el marcado CE para su comercialización a Europa a finales de año.