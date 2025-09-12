El Gobierno reprocha a Netanyahu que acuse a Sánchez de "amenazas genocidas" con el "exterminio" que realiza en Gaza

El Gobierno ha reprochado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que haya acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de lanzar "amenazas genocidas" contra el Estado hebreo el pasado lunes cuando anunció las nueve medidas que España iba poner en marcha para frenar la guerra en Gaza, con "el exterminio que está llevando a cabo" en la Franja.

En un mensaje en la cuenta de X, Netanyahu calificó como "flagrante amenaza genocida" las palabras de Sánchez en la declaración institucional del pasado lunes. Entonces, el presidente del Gobierno anunció las nueve medidas que se aprobarían al día siguiente en Consejo de Ministros para "añadir presión" a Israel para que acabase con la guerra en Gaza y afirmó que España "no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo".

Ante este mensaje de Israel, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado este mismo viernes por la mañana a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España para "rechazar tajantemente las falsas y calumniosas declaraciones".

"Me sorprende que Netanyahu, precisamente él, acuse a alguien de genocidio", ha señalado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en declaraciones a los medios en un acto en Murcia, tras denunciar "el exterminio que se está llevando a cabo por parte de las autoridades israelíes sobre la población gazatí".

Además, Bolaños ha recordado que "el Gobierno de España condenó firmemente desde el primer momento los ataques terroristas de Hamás, ha pedido siempre la liberación de los rehenes, de manera incondicional".

Robles critica que Netanyahu "tergiverse" las palabras de Sánchez También la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado que Netanyahu, "tergiverse" las palabras de Sánchez y le ha afeado que "con todas las atrocidades que está cometiendo" en la Franja de Gaza, "vulnerando el derecho internacional, se permita el lujo de dar lecciones". "Lo que quería decir Sánchez está muy claro y no hay por qué tergiversarlo", ha señalado la ministra en declaraciones a Antena 3. Y ha añadido que "la fuerza que pueda tener España para aportar soluciones al conflicto no van desde el punto de vista bélico". Para Robles, el primer ministro israelí "no es persona habilitada para dar lecciones". Asimismo ha sostenido que las "imágenes tan terribles" que se están viendo en Gaza marcaran "una página terrible en la historia universal". En cuanto la ley del embargo de armas a Israel, una de las medidas anunciadas por Sánchez, Robles ha rechazado que vaya a perjudicar a la "modernización" de las Fuerzas Armadas españolas. "Se ha querido decir que había una gran dependencia de Israel, pero no es cierto", ha advertido. Así, ha explicado que a ese país solo se le compraba material tecnológico y que ahora se sustituirá por productos desarrollados por la industria española de defensa.

Díaz tilda de "criminal de guerra" a Netanyahu En declaraciones a los medios en un acto en Ourense, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha llamado "criminal de guerra" a Netanyahu, y ha recordado que sobre él pesa una "orden internacional de detención" por el conflicto bélico en Gaza. "Está vulnerando la legalidad internacional y los derechos humanos y está poniendo en jaque toda la institucionalidad internacional", ha resumido la ministra al ser preguntada por las declaraciones del primer ministro israelí sobre Pedro Sánchez. En este sentido, Díaz ha sostenido que "el Gobierno de España está a hacer lo que hay que hacer: defender la legalidad internacional". "Están asesinando niños y niñas todos los días", ha subrayado.

La Vuelta Ciclista a España Sobre la Vuelta Ciclista a España y las movilizaciones que está habiendo en contra de la guerra de Gaza y por la participación de un equipo israelí, Bolaños ha asegurado que se van a poner todos los medios a disposición para que la Vuelta "pueda terminar" y, al mismo tiempo, "se pueda garantizar el derecho a la protesta". También Robles se ha referido a esas movilizaciones y al respecto, ha mostrado su preocupación por que se ejerza "violencia" contra los corredores, pero no ha querido pronunciarse sobre si sería partidaria de expulsar a la delegación israelí. "No me corresponde a mí", ha zanjado. "Soy totalmente contraria a que se pueda ejercer cualquier tipo de violencia sobre los corredores. Las escenas que hemos visto estos días, donde ha habido corredores, ciclistas que han caído al suelo no las comparto en absoluto", ha indicado.

Choque en la Asamblea por las protestas propalestinas Y mientras tanto, durante el Debate del Estado de la Región en la Asamblea de Madrid se ha producido un rifirrafe entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y Más Madrid precisamente por las protestas propalestinas en la Vuelta Ciclista a España. En el debate, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha comenzado su intervención enseñando la fotografía de una niña asesinada en Gaza, al tiempo que ha acusado a Díaz Ayuso de "seguir legitimando el genocidio". A continuación, la han seguido todos los diputados de la formación, puestos en pie y enseñando fotografías de víctimas palestinas para mostrar su rechazo a los ataques de Israel. 00.30 min Más Madrid muestra fotos de asesinados en Gaza en la Asamblea y acusa a Ayuso de "seguir legitimando el genocidio" En su intervención, Ayuso ha censurado las "bochornosas" protestas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta Ciclista a España, pues ha indicado que "atentan contra la vida de los ciclistas", contra "la libertad para ser deportista" y "para ser aficionado". A su juicio, esas protestas no van "por Gaza, ni por los derechos de absolutamente nadie", sino que se ha mostrado convencida de que se producen porque se trata de la Vuelta a España y a muchos "les genera urticaria" todo lo que "representa a España". "¿Y por qué no boicotearon la Vuelta Ciclista a Cataluña en marzo, donde también corría el mismo equipo israelí? ¿Y por qué sí se boicoteó la Vuelta Ciclista a España, a su paso, eso sí, por Cataluña, con clavos y con chinchetas por parte de los CDR?", se ha preguntado la presidenta.