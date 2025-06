Resumen del ataque de Israel a Irán del 17 de junio: Trump afirma que sabe "dónde se esconde" el líder iraní

9:33

La paradoja entre el "posible" fin de los ayatolás y la sombra de Netanyahu: "No es la guerra de los iraníes"

Maryama atiende a RTVE.es tras varios intentos de contacto. "Mi familia y yo estamos a salvo", dice al otro lado del teléfono, e informa de que no tienen conexión a internet. Aún está en shock y no puede tomar decisiones sobre su futuro más inmediato. "Tengo mucho trabajo y estoy en mi casa, ¿a dónde me voy?", se pregunta. "No sé, no sé, no sé", reitera. No sabe aún cuánto marcará su vida el intercambio de misiles entre Israel e Irán, que ya llevan cinco días de ataques. El Estado hebrero inició el pasado viernes la operación 'El alzamiento del león' contra un centenar de objetivos que considera como "la amenaza nuclear" iraní. En el país persa, 224 personas han perdido la vida y más de un millar ha resultado heridas, mientras que en Israel el balance es de 24 víctimas mortales y otros 400 hospitalizados.

"No es nuestra guerra", denuncia la abogada. Explica que el suyo no es un pueblo que conoce las atrocidades de la guerra y que no sabe cómo gestionar este momento. "Tenemos a gente que piensa que este contexto podría suponer el fin del régimen, pero otros creemos que la destrucción va a acabar con todos", explica la letrada, que también es activista por los derechos de las mujeres del movimiento "Mujer, Vida y Libertad". El movimiento desencadenó una ola de protestas sin precedentes contra los ayatolás tras el asesinato de Mahsa Amini a manos de la Guardia Revolucionaria por llevar "mal" el hiyab.

Pulsa aquí para leer más

Por EBBABA HAMEIDA