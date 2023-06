Este sábado España cogerá el testigo de Suecia e iniciará la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, una responsabilidad que se extenderá durante los próximos seis meses. Se encargará de impulsar y buscar acuerdos entre las distintas instituciones europeas y de presidir el Consejo de Ministros de los Veintisiete. En una entrevista concedida a TVE, el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aborda los desafíos que enfrenta Europa en el semestre que comienza.

PREGUNTA: Seguimos escuchando al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y a Ucrania, que siguen pidiendo más compromiso por parte de la Unión Europea, un paso más. ¿Cree usted que en estos próximos meses se puede hacer algo para impulsar el proceso de adhesión?

RESPUESTA: España seguro que lo va a impulsar. El Gobierno español siempre ha apoyado la candidatura de Ucrania. El presidente Sánchez ha estado allí, ha visitado Ucrania, ha estado con él, tiene una muy buena relación y seguro que España impulsará un proceso que tiene una dimensión política y otra parte técnica.

Ucrania tiene que cumplir las condiciones, y eso lo tiene que valorar la Comisión, que tiene que presentar una propuesta al Consejo, pero la Presidencia rotatoria del Consejo también tiene su cosa. La adhesión de Ucrania es de todos los países candidatos. Es uno de los aspectos más importantes de nuestra política exterior y el hecho de que Ucrania sea candidata ha impulsado al proceso por la urgencia en la que se encuentra. Ucrania pide a la Presidencia española que lo apoye y lo impulse, y estoy seguro de que lo va a hacer.

"Rusia puede ser un riesgo si entra en una fase de inestabilidad"

P: La Comisión ha comunicado decisiones que han sido muy relevantes, que luego han refrendado los Veintisiete, como las sanciones a Rusia, por ejemplo. ¿Cree usted que ahora España en esta Presidencia se encuentra con una perspectiva del conflicto en Ucrania distinta, después de que, uso sus palabras, a "ese monstruo" de Putin le está mordiendo el líder de los mercenarios?

R: Estamos en otra fase, sin duda. No pasa todos los días que una parte de un ejército deserta del frente y se dirige hacia la capital del país para imponer condiciones al gobierno. Las cosas han vuelto a la calma, pero no sabemos lo que se está cociendo por ahí abajo. Sí, durante la Presidencia española van a pasar cosas muy importantes en el escenario ucraniano, tanto en el campo de batalla como en las negociaciones más o menos subterráneas que puede haber para intentar que la guerra se pare.

P: Esa desestabilización que estamos viendo, usted lo ha dicho, puede ser buena para Ucrania porque despista al ejército ruso, pero puede ser mala para la Unión Europea por la incertidumbre que genera, porque no sabemos qué podemos esperar de lo que pase en Moscú.

R: Nadie lo sabe y la verdad es que nos ha cogido por sorpresa, creo que a todo el mundo. No creo que ni los propios rusos lo supieran, con que imagínese los demás. De momento eso es una clara muestra de debilidad, porque el hecho de que una parte del ejército se levanta en armas y empiece a derribar sus propios helicópteros y aviones no es normal en una guerra. Putin puede querer demostrar que sigue mandando y, por lo tanto, aumentar su represión dentro del país y aumentar la potencia o la presión militar sobre Ucrania. Seguramente algo así pasará.

P: ¿Podría incluso llegar a dar más miedo que alguien derrocara a Putin? Alguien que no sabemos quién es, que sea menos predecible de lo que pueda ser Putin, que se le va conociendo algunas de sus reacciones.

R: Más vale malo conocido que bueno por conocer, decimos en castellano, pero eso son asuntos internos de Rusia. Hemos tenido un cuidado exquisito en no pronunciarnos ni interferir en un acontecimiento del que sabíamos poco. En segundo lugar, no queríamos de ninguna manera dar ocasión a que el Kremlin dijera, "ve, son los occidentales los que están azuzando". Esto es un problema suyo en el que no tenemos arte ni parte, y lo que salga de aquí será un problema para Rusia. Aunque, claro, de rebote lo puede ser para nosotros.

Naturalmente, hasta ahora Rusia era un país que era una amenaza porque tenía fuerza y la voluntad de usarla, como ha demostrado. Y ahora puede ser un riesgo si entra en una fase de inestabilidad política, que no es una broma para un país que es una de las mayores potencias nucleares del mundo.

P: Y en este escenario, ¿considera factible que se abra algún tipo de proceso de negociación para la paz formalmente?

R: Honestamente, no lo sé, depende de lo que pase en los próximos días. Hay una proliferación de iniciativas de gente que quiere la paz. Yo también la quiero, por cierto. Los ucranianos son los que más la quieren y la necesitan. La Unión Africana va a Moscú y va a Kiev. En Latinoamérica también hay voces que piden que el conflicto se acabe. He estado recientemente en Egipto y también la pregunta es 'cuándo se va a acabar la guerra', y ya me gustaría a mí saberlo.

De momento, lo que hay, parece, es una clara voluntad por parte de Rusia de continuarla mientras no consiga lo que Putin llama sus objetivos militares. Va a seguir diciendo y haciendo lo mismo después de esta asonada que ha sufrido. Lo va a hacer con más fuerza, aunque ahora tenga un poco menos, porque va a perder una parte importante de los Wagner o lo va a querer hacer más para demostrar su autoridad. Francamente, nadie lo sabe.

“La presidencia española tendrá un papel que jugar, y seguramente lo va a hacer. Pero esto son cosas que están fuera de nuestro alcance, porque la guerra la empezó él y solamente él la puede terminar.“

P: De momento, lo que no va a conseguir de Vladímir Putin es uno de sus objetivos principales, que era dividir a las potencias occidentales, y, desde luego, a los Veintisiete no los ha dividido, de momento. ¿Esto es sostenible? España tiene seis meses por delante. ¿Puede ser uno de los retos el mantener esa unidad en este conflicto en Ucrania?

R: Putin pretendía, y esperaba, seguramente, que nos dividiéramos, porque unos eran muy dependientes de la energía rusa, como Alemania o Hungría, y otros menos dependientes, como España. Esperaba que no tuviésemos la voluntad de seguir unidos entre nosotros y con la OTAN y con Estados Unidos. Y quienes se han dividido son ellos mismos.

Imagínese que eso hubiera pasado en un país europeo, que hubiera habido una marcha militar en la capital y hubieran tenido que destruir las autopistas para impedir que pasaran los tanques. No nos cabe en la cabeza que esas cosas puedan pasar en nuestra casa, afortunadamente.

Y sí, la Presidencia española tendrá un papel que jugar, como todas las presidencias, y seguramente lo va a hacer. Pero esto creo que son cosas que están fuera de nuestro alcance, porque la guerra la empezó él y solamente él la puede terminar.

P: Lo que pasa es que a la hora de ir tomando medidas, los Veintisiete tienen que seguir aprobando todos juntos. Ahí es donde se demuestra la unidad.

R: Y a veces cuesta, créame, conseguir que los Veintisiete digan que sí a algo. Mi trabajo me cuesta; y en este momento, por cierto, tenemos una decisión de aportar 500 millones de euros para más municiones para Ucrania, que está bloqueada porque hay un país que dice que no y yo necesito que todos estén de acuerdo.

Hasta ahora lo hemos conseguido, hemos estado de acuerdo en pedir otros 3.000 millones más para seguir dando ese apoyo que sin el cual Ucrania no podría continuar defendiéndose. Pero espero que durante la Presidencia española la unidad se mantenga y seguro que España invertirá su capital político, que es mucho.

El Gobierno español es un gobierno que tiene hoy y siempre lo ha tenido en Europa, pero este en particular un predicamento importante para conseguir que entre todos que la unidad se mantenga. Pero, de momento, hay casos en los que la cosa se encalla.