La Unión Europea, sus instituciones, agencias y líderes son un objetivo recurrente de los desinformadores. Sus narrativas falsas buscan en última instancia sembrar la desconfianza en esta organización supranacional e intentan desprestigiarla. En víspera del inicio este 1 de julio de la Presidencia española de la Unión Europea, en VerificaRTVE recopilamos y desmontamos falsedades difundidas en redes sociales sobre el club comunitario.

La UE no desaconseja a las embarazadas la vacunación contra la COVID-19

El Gobierno no excluyó Ceuta y Melilla en el mapa de la Presidencia española de la UE

La parlamentaria británica Andrea Jenkyns publicó en su perfil de Twitter una carta dirigida al primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, en la que asegura que "millones" de británicos "votaron para poner fin" a la jurisdicción de la Convención Europea de Derechos Humanos. Es falso . La votación a la que se refiere Jenkyns es el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, celebrado en junio de 2016. Esta consulta se refería únicamente a la permanencia en el club comunitario y no tiene, por tanto, relación con la Convención Europea de Derechos Humanos, una institución que forma parte del Consejo de Europa, no de la UE .

La Convención Europea de Derechos Humanos no forma parte de la UE

Este anuncio que promete la ciudadanía de la UE a reclutas del Ejército ucraniano es falso

Un anuncio publicado en la plataforma de búsqueda de empleo Adzuna prometía un acceso más rápido a la ciudadanía de la UE o Reino Unido a aquellas personas del norte de África y Oriente Medio que estén dispuestas a combatir en la guerra de Ucrania. La publicación invitaba a los ciudadanos de Oriente Medio y del norte de África a participar en "un programa voluntario de ayuda a Ucrania (EU Citizenship Program, SUH)". A continuación, en los requisitos, hacía un llamamiento a "militares con buena salud y estabilidad psicológica para participar en la contraofensiva ucraniana" y, a cambio, prometía un contrato y un acceso rápido a "la ciudadanía en Reino Unido o la UE". Es falso. No hay evidencias de que exista un programa voluntario de la UE que ofrezca la ciudadanía a cambio de combatir "en la contraofensiva ucraniana".

En VerificaRTVE hemos realizado búsquedas específicas y no hay constancia de dicho programa en las páginas web oficiales de la UE y la Comisión Europea. Además, la Comisión Europea y el Ministerio del Interior de Reino Unido han asegurado a la agencia Reuters que el anuncio es falso. "Los terceros países no pueden otorgar la ciudadanía de la UE, ni las entidades privadas, como las empresas", ha aclarado un portavoz de la Comisión Europea. El anuncio invitaba a los internautas a escribir a una dirección de correo electrónico que, según el mismo portavoz, "no está asociada con la UE".