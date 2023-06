Tras la retirada de Twitter del Código contra la desinformación, el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, ha avisado a la red social de que la lucha contra las falsedades pasa a ser "una obligación legal" a partir de la entrada en vigor el 25 de agosto de la Ley de Servicios Digitales. "Las obligaciones continúan. Puedes correr pero no puedes esconderte. Más allá de los compromisos voluntarios, la lucha contra la desinformación será una obligación legal en virtud del #DSA a partir del 25 de agosto". La Ley de Servicios Digitales establece un conjunto de medidas con las que la UE pretende "crear un espacio digital más seguro en el que se protejan los derechos fundamentales de los usuarios". La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transparencia, Vera Jourová, ha asegurado que la compañía liderada por Elon Musk ha elegido "el camino difícil" para cumplir la normativa europea y que su decisión es "irresponsable". Desde París, el secretario de Estado francés para la Transición Digital, Jean Noël Barrot, ha advertido a Twitter de que, si no cumple la normativa comunitaria, "podría enfrentarse a sanciones, incluido el bloqueo en la UE".

