El propietario de Twitter, Elon Musk, ha anunciado este viernes que Linda Yaccarino será la nueva directora ejecutiva de la red, y que se "centrará principalmente en las operaciones comerciales", mientras que él se enfocará "en el diseño de productos y nuevas tecnologías de la red social".

Musk, que tomó el puesto de director ejecutivo tras la compra de la red social el año pasado, ha explicado en un tuit que está "emocionado al dar la bienvenida a Linda Yaccarino" en su nuevo papel; poco antes, Yaccarino habia anunciado que dejaba su puesto como jefa de publicidad de NBCUniversal.

“I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.



Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky“