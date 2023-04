No todas las cuentas individuales han perdido la verificación gratuita

A pesar de que Twitter ha anunciado que suprimiría todas las insignias de verificación gratuitas concedidas a cuentas individuales desde el 20 de abril, la plataforma no ha aplicado esa medida a todos los usuarios. El escritor Stephen King ha denunciado que no está suscrito a Twitter Blue y que la plataforma etiqueta su cuenta como verificada por estar pagando este servicio. "Mi cuenta de Twitter dice que estoy suscrito a Twitter Blue. No lo estoy. Mi cuenta de Twitter dice que he dado un número de teléfono. No lo he dado". El escritor estadounidense se ha mostrado claramente en contra de pagar por tener la cuenta verificada y en octubre de 2022 ya avisó a la plataforma de que no pagará por Twitter Blue: "Deberían pagarme a mí". Según informa The Verge, tanto Stephen King como la estrella de la NBA LeBron James se han negado a pagar la suscripción a Twitter Blue pero "la plataforma ha decidido mantenerles la insginia de verificación igualmente". La decisión contrasta con la postura previa de Elon Musk en Twitter, donde ha defendido que solo tendrán cuenta verificada las personas que paguen por la suscripción. El propio Musk ha reconocido posteriormente que ha concedido cuentas gratuitas a algunos famosos y que él está pagando esas suscripciones.

Stephen King y LeBron James no han sido los único casos conocidos de cuentas influyentes que no pierden la insignia de verificación gratuita desde el 20 de abril. Ellot Higgins, fundador del portal de investigación digital avanzada Bellingcat, ha asegurado que Twitter mantiene su cuenta individual con la insignia de verificación sin que ni él ni su organización hayan pagado por el servicio de Twitter Blue. "Solo por ser claro, porque desde hace unos 10 minutos esto se ha convertido en una inmensa fuente de vergüenza, yo no pagué por Twitter Blue y Bellingcat consiguió gratuitamente el estatus de organización oficial"