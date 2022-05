Twitter ha presentado una nueva ‘Política de desinformación para tiempos de crisis’ con la que pretende ayudar a “garantizar que la desinformación viral no se amplifique o recomiende” durante periodos de crisis como guerras o pandemias. Se limitará la visibilidad de los contenidos falsos, especialmente si proceden de cuentas de gran alcance, pero no se borrarán para garantizar la posterior rendición de cuentas.

En su nota de prensa, Twitter define las crisis como situaciones en las que “hay una amenaza generalizada para la vida, la seguridad física, la salud o la subsistencia básica”, y durante ellas pondrá el foco en cuentas de amplia visibilidad. Como hemos observado frecuentemente los verificadores, a veces son “usuarios influyentes”, e incluso con identidad verificada, los que más extienden una falsedad al difundirla, bien por error o a propósito.

La plataforma se fijará ahora en cuentas con gran cantidad de impresiones o interacciones, lo que incluye medios afiliados al estado, perfiles oficiales y cuentas gubernamentales. Durante la guerra de Ucrania, se ha advertido ya de la falsedad de algunos tuits procedentes, por ejemplo, de embajadas rusas.

Entre los casos que pueden conllevar una advertencia por parte de Twitter se encuentran las falsas denuncias sobre el uso de la fuerza, acusaciones engañosas sobre crímenes de guerra o atrocidades masivas e informaciones erróneas sobre operaciones humanitarias. Se limitarán la visibilidad de estos mensajes y se deshabilitarán los retuits o me gusta para reducir su alcance, pero no se borrarán “para preservar este contenido con fines de rendición de cuentas''.

El Jefe de Seguridad e Integridad de Twitter, Yoel Roth, ha defendido en un hilo de Twitter la nueva política: “Nuestra aproximación a la mitigación de efectos contra la desinformación dañina continúa moviéndose más allá del binomio de moderación dejar / retirar. Hemos visto que no amplificar contenidos dañinos puede reducir su expansión un 30-50%. Continuaremos invirtiendo en estas intervenciones”.

“We’re focused on ensuring people have access to credible information when it matters most.



Today, we’re introducing a new Crisis Misinformation Policy to help protect the conversation on Twitter, starting with a focus on the Russian invasion of Ukraine. https://t.co/LZSTIAE2qx“