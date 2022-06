Mensajes de redes sociales aseguran que “documentos confidenciales” de Pfizer “revelan que el 90 por ciento” de las embarazadas vacunadas contra la COVID-19 sufrieron un aborto. Es un bulo. Se trata de una manipulación de datos para crear un falso porcentaje de abortos en gestantes inoculadas.

“Pfizer revelan (sic) que el 90 por ciento de las embarazadas vacunadas contra el Covid perdieron a su bebé”, dice un mensaje en Telegram con más de 40.000 visualizaciones. El mismo texto lo difunden en Twitter y en Facebook. Los mensajes incluyen un enlace a un artículo de The Exposé, una web que ha difundido varios bulos sobre el coronavirus y las vacunas (1, 2 y 3).

El artículo dice que “documentos confidenciales” de Pfizer “revelan que el 90% de las mujeres embarazadas vacunadas contra la covid perdieron a sus bebés”. Es falso. Para obtener esa cifra, la web desinformadora calcula la proporción de abortos sobre un total de 29 embarazadas vacunadas que informaron sobre el final de su gestación, en lugar de usar la cifra de las 270 gestantes que participaron en el estudio del que parte la información.

El estudio de Pfizer se basa en los casos de 270 embarazadas vacunadas y señala que 28 de ellas perdieron al bebé (pg.12). Esto supone que el 10,73% de las gestantes inoculadas (no el 90%, como dice The Exposé) perdieron al hijo que esperaban.

Además, el análisis es un estudio de notificaciones de posibles efectos adversos de la vacuna registrados hasta abril de 2021. Es decir, son avisos que la autoridad sanitaria de EE.UU. (FDA) no ha confirmado como efectos adversos del suero. En VerificaRTVE hemos desmentido anteriormente bulos sobre la vacuna anticoronavirus (1, 2 y 3) que recurren al uso de datos de VAERS, el sistema estadounidense que no registra casos confirmados de efectos secundarios sino notificaciones de posibles efectos adversos.

El estudio de Pfizer no dice que el 90% de las embarazadas vacunadas perdieran a su bebé. Ese porcentaje es una invención de The Exposé. No está confirmado tampoco que el suero causara esas muertes porque los datos son notificaciones de “posibles” efectos adversos.

El uso en embarazadas de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus está respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). También recomiendan el suero en gestantes los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. En España, el Ministerio de Sanidad respalda que las embarazadas sean vacunadas contra la COVID-19 con sueros de ARN mensajero como el de Pfizer.

Para saber más sobre la seguridad de las vacunas contra el coronavirus, te recomendamos la página con los informes actualizados que publica la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). En cada documento puedes consultar datos sobre la vacunación y las notificaciones de posibles efectos adversos.