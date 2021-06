Se mueve en la red una publicación con más de 100.000 visualizaciones que afirma que “los pilotos de avión están cayendo” y que hay un piloto que “no tolera más la altitud, después de ponerse la Vacuna contra Covid-19”. El mensaje aporta como prueba una entrada en un sistema electrónico de notificaciones sanitarias que sin embargo no está presentada por personal médico. Las asociaciones de pilotos no tienen constancia de estas reacciones y de hecho alguna está pidiendo que vacune a su tripulación cuanto antes.

“Noté un dolor de cabeza en la parte superior de mi cabeza a la hora de recibir la vacuna”, empieza relatando el autor del mensaje. Este dolor, explica, “no era insoportable, pero era constante” y asegura que “dos días después de recibir la vacuna volé mi avión e inmediatamente noté que algo iba mal conmigo”. Según su descripción, que hemos encontrado más detallada en VAERS (Sistema de Notificación de Eventos Adversos por Vacunas de EE.UU.), la vacuna de Pfizer le produjo una reacción alérgica grave “que aumentó la presión en mi médula espinal y en el tronco del encéfalo”. Como resultado su visión se vio afectada y le estalló el oído interno. Debido a ello el paciente, dice, se ve ahora incapacitado para volar.

No hay pruebas de las supuestas reacciones adversas

VAERS es un sistema abierto para notificar incidencias sospechosas tras la administración de una vacuna. Estos informes pueden no ser rigurosos y no han sido contrastados por profesionales médicos, pero sirven para identificar posibles efectos secundarios desconocidos que se estén produciendo. En este caso, la notificación fue escrita por el propio paciente, no por personal médico. Dice ser un hombre de 33 años de Misisipi que es piloto de avión.

El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA) “no tiene constancia” de pilotos españoles que hayan sufrido reacciones a las vacunas que les impida volar. De hecho, desde su equipo de comunicación nos recuerdan que en este momento solicitan al Gobierno que vacune de manera prioritaria a las tripulaciones. Desde la Asociación de Pilotos Europea nos aseguran que "no nos ha llegado ninguna queja de este tipo". Esto significa que no ha llegado "a ninguna de las asociaciones" que están federadas en esta organización (más de 40.000 pilotos de las asociaciones nacionales de 33 estados).

La Agencia Europea de Seguridad en la Aviación (AESA) recomienda que no se vuele en las 48 horas siguientes a la vacunación debido a los posibles efectos secundarios transitorios, pero no ha hablado en ningún momento de reacciones que incapaciten para volar. Igual que el SEPLA, recomienda que se vacune a las tripulaciones lo antes posible.