Mensajes compartidos en redes sociales abiertas y también en canales privados aseguran que el 50% de los atletas inyectados contra la COVID-19 tienen miocarditis. Para realizar esta afirmación, muchos de ellos se basan en un vídeo donde un cardiólogo menciona ese porcentaje, pero no con relación a las vacunas. Te explicamos cómo se genera la falsedad.

“El 50% de los atletas inyectados contra Covid tienen miocarditis'', le dice el cardiólogo pediátrico, Dr. Kirk Milhoan, al Dr. Robert Malone”, se afirma en un canal de Telegram. “Los atletas de élite vacunados contra el K0 B1T demuestran que el 50% de ellos tienen miocarditis”, se escribe en otro.

Hemos escuchado el vídeo que se enlaza como prueba de estas afirmaciones. En él, Robert Malone, un doctor cuyas afirmaciones contra las vacunas ya te hemos desmentido, entrevista a un médico que habla sobre la materia. Una de las primeras publicaciones de su encuentro se observa en Twitter el 3 de enero de este año y tiene 18.000 reproducciones. Hay otras versiones aún con más difusión, como la que está subtitulada en español en Bitchute.com (20.000 reproducciones), una plataforma con normas más laxas de publicación que las grandes plataformas.

El entrevistado es Kirk Milhoan, al que se presenta como un experto en cardiología. Para comprobarlo, hemos investigado el currículo en la web de la organización caritativa que él y su mujer presiden. En ella mencionan que dispone de un máster en el Jefferson Medical College de Philadelphia. La institución efectivamente cita a ambos como estudiantes premiados en el año 1996, y el doctor también figura como cardiólogo en este listado de médicos de EEUU.

Milhoan ha realizado anteriormente declaraciones en las que se muestra a favor de la utilización de tratamientos no probados contra el coronavirus, como la ivermectina o la hidroxicloroquina. La Junta Médica del estado de Hawái, lugar en el que trabaja, le investiga por este motivo, según reporta la prensa local.

En los mensajes que acompañan al vídeo se dice que el 50% de los atletas vacunados tienen miocarditis, pero él no realiza esta afirmación. Aporta la cifra en el min. 00:54 de la entrevista, cuando se refiere al hecho de que hay casos de miocarditis que quedan bajo el radar. Según él, un estudio reciente sobre atletas de élite del Big Ten, una competición de 28 deportes diferentes en la que participan 14 universidades de EE.UU., “mostró que cuando observaron la IRM cardíaca de estos atletas de élite, alrededor del 50% tenía miocarditis que no pudo, que no había podido ser reconocida por síntomas”.

Investigaciones sobre miocarditis y deporte Hemos realizado una búsqueda entre publicaciones científicas para comprobar si ese estudio existe y qué dicen los especialistas sobre la relación entre vacunas y miocarditis. Un análisis de mayo de 2021 firmado por 20 investigadores y realizado sobre 1.597 deportistas de la Big Ten exploró la prevalencia de la miocarditis clínica y subclínica (esta última es más leve). Apuntó que las resonancias magnéticas cardiacas -en este caso se habla de CMR y no de IRM, aunque ambos acrónimos se suelen emplear indistintamente- permiten detectar más casos de miocarditis. Sin embargo, este estudio no dice que el 50% de los atletas inyectados con vacuna tengan miocarditis. Los autores citan otro trabajo académico, “Muerte súbita por miocarditis en gente joven, incluidos atletas”, que según ellos afirma que “más del 50% [de atletas fallecidos por miocarditis demostrada en autopsia] no había reportado síntomas (virales y/o cardiacos)”. Hemos consultado ese segundo informe: sostiene efectivamente que sólo un 47% de una muestra de 97 casos de miocarditis analizados postmortem habían presentado síntomas. El análisis no tiene en cuenta variables relacionadas con la COVID-19. Ninguno de esos dos trabajos vincula las vacunas anti COVID-19 con la enfermedad cardiaca. De hecho, tampoco todos los especialistas tienen claro que la miocarditis afecte más a atletas que al resto de la población. Hemos hablado con Antonio Álvarez Vietez, jefe del Servicio de Cardiología Clínica del Hospital Nuestra Señora del Rosario en Madrid. Sugiere tener en cuenta que los deportistas están más expuestos a este tipo de exámenes médicos debido a su actividad, por lo que sus casos se detectan más: “Si en toda la población hacemos resonancia de todos los que han tenido COVID-19 o que están vacunados, pues seguramente sería la misma incidencia".