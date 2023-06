"Solo quiero enterrar a mi hermano", exclama Teisir Munir, la hermana mayor de Abdelbaset Munir Khamis, un joven sudanés de 28 años que murió durante la tragedia de Melilla, el pasado 24 de junio de 2022. Ha pasado un año y aún se desconoce el número exacto de personas fallecidas: las autoridades alauitas hablan de 23 muertos y al menos otras 70 permanecen en paradero desconocido.

Los restos de Abdelbaset aún están en la morgue de Nador, junto con los de otros "22 jóvenes que no han recibido sepultura". Así lo confirma Omar Naji, investigador de la Asociación Marroquí por los Derechos Humanos (AMDH) en la localidad rifeña, ubicada a tan solo 15 kilómetros de la ciudad autónoma.

"La organización de derechos humanos me mandó una foto, estaba identificado como el número 16 y me confirmaron que estaba en la morgue", asegura a RTVE.es Teisir al otro lado del teléfono desde Kosti, una localidad en la región del Nilo Blanco, a unos 300 kilómetros al sur de Jartum (Sudan). Hasta finales de marzo no supo con certeza que su hermano había fallecido. Junto con la AMDH y conocidos sudaneses en Marruecos, han estado buscándolo durante meses. "Yo me imaginaba que estaba muerto porque nos lo dijeron sus amigos, lo vieron en una ambulancia con otro chico, pero no sabíamos dónde estaban sus restos", relata. "Ahora mismo solo queremos que descanse de una vez", zanja Teisir, que añade que su "madre ha enfermado en el último año".

Su hermano salió de Sudán hace cinco años. Estaba en segundo de carrera de ciencias económicas y empresariales, cuando en diciembre de 2018 se desataron las protestas contra Omar al Bashir en medio de una crisis por la alta inflación, el desabastecimiento de pan y otros productos básicos. "Al igual que otros jóvenes, decidió, sin consultarnos, marcharse del país", cuenta su hermana. Quería mejorar la vida de sus cinco hermanos y sus padres.

Estuvo cuatro años en Libia, el año pasado consiguió llegar a Argelia y de ahí cruzar a Marruecos. Llegó a Oujda en mayo del año pasado, justo un mes antes del salto masivo a la valla de Melilla. Unas 2.000 personas, la mayoría sudaneses y chadianos, se dirigieron al punto fronterizo en el Barrio Chino para cruzar a Europa y 133 consiguieron entrar, ante un amplio dispositivo policial que actuó, según las imágenes que se difundieron, con porras, gases lacrimógenos y pelotas de goma.

"La situación sigue siendo muy crítica. Ha pasado un año y aún tenemos muchas preguntas sin respuesta. No se han podido identificar los cuerpos que permanecieron en el hospital de Nador", explica Naji. Mustafa, el hermano de Abdelaziz Yaqoub, apodado como "Anwar", logró viajar desde el Reino Unido tras reconocer a su hermano a través de fotos y enterrarlo el primer viernes del pasado Ramadán (marzo 2023). "Le hemos ayudado, hubo muchas trabas, pero lo ha conseguido", comenta el investigador de la organización.

Pruebas de ADN a familiares en Jartum Teisir, antes de la reanudación del conflicto en Sudán, ha estado yendo al consulado marroquí en la capital para hacer todos los trámites y pedir el visado que le permita viajar y enterrar a su hermano. Sin embargo, "ha empezado la guerra y lo ha parado todo". Les han hecho pruebas de ADN en Jartum para ver si coinciden con los restos mortales en la morgue. "No nos han dado ni resultados ni respuestas debido al conflicto y está todo parado", explica. Son muchas las familias, dice, que están intentando conocer la verdad. Cuenta que su madre sigue sin creer que su hijo haya perdido la vida, sin embargo, la joven está al 100 % convencida. Su rostro es inconfundible. Llevaba trenzas y el pelo largo, como puede verse en las fotos que tiene de Abdelbaset y que quiere compartir. “Ha empezado la guerra y lo ha parado todo“ "La gran pregunta es sobre los desaparecidos. Hemos calculado a lo largo de este año que hay al menos 70 personas en paradero desconocido", argumenta Omar Naji. Amnistía Internacional se suma a la petición de la AMDH de que se faciliten medios y permisos de viaje para que las familias de las víctimas que están en Sudán puedan viajar e identificar a sus seres queridos. "La información que tenemos es que no se está facilitando en absoluto. Es doloroso ver, no solo cómo se ha tratado a las víctimas de aquel terrible suceso, sino la falta de humanidad con sus familias", señala Virginia Álvarez, investigadora y responsable de Política Interior en Amnistía Internacional España. La AMDH coincide en la denuncia del trato "vejatorio" hacia las familias. "Hay decenas que no han recibido ninguna señal o rastro sobre el destino de sus hijos", asegura Omar Naji. Zeinab Hamid no ha vuelto a saber nada del suyo. "No sé si está vivo, pero habría dado señales durante este año", dice la madre desde Sudán. No está en ninguna de las listas de presos o muertos. "La última vez que supe de él fue durante la primera semana de junio de 2022 y me dijo que iba a intentar cruzar a Europa", explica la madre. La comunicación es inestable debido a los cortes de luz en medio del conflicto. Su hijo se llamaba Jamal Abdrrahman Mahmud, tenía 21 años cuando intentó saltar la valla. Salió del país en 2019, "dijo que era para ayudarnos a mí y a sus cuatro hermanos", relata esta madre con cierta desesperación. La vida migrante en los suburbios de Casablanca: "Yo he intentado cruzar la valla 21 veces" EBBABA HAMEIDA (enviada especial a Casablanca) Desde esta organización local han creado una comisión de apoyo a estas familias para que este "expediente siga abierto y vivo hasta que se conozca la verdad", explica. El mismo 24 de junio la gendarmería marroquí, asegura el investigador, les forzó a subir a los autobuses y los trasladaron a grandes ciudades en el sur del país o han sido llevados a la frontera con Argelia. Otras 87 personas están encarceladas. "Las condenas son desproporcionadas y los juicios no han sido transparentes", explica Naji. Las condenas a prisión oscilan entre tres y cuatro años por delitos que, según los observadores y abogados, sirven para meter miedo a las personas migrantes. "Han querido mandar un mensaje claro de que no vuelva a repetirse lo ocurrido el 24 junio, y eso que estamos hablando de personas que tendrían que tener la protección internacional", concluye.