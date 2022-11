Sin embargo, la investigación del equipo Africa Eye de la BBC ha revelado nuevos detalles que ponen en duda las versiones oficiales, después de intentar establecer cómo se desarrolló aquel incidente mortal. Además de los vídeos, han entrevistado a decenas de supervivientes, que denuncian la violencia recibida a manos de la Policía marroquí.

Señalan que se encontraron "aplastados entre la barrera de ocho metros de altura y los guardias fronterizos marroquíes, que desplegaron porras y gases lacrimógenos", según relata la cadena. Las escenas de mayor violencia se vivieron en el patio entre los puestos fronterizos, tierra de nadie. En algunos vídeos "se ven cuerpos sin vida que eran arrojados de un lado a otro y personas que sangraban y agonizaban".

Los periodistas de la cadena entrevistan a agentes de este cuerpo policial que aseguran que la zona de la frontera donde ocurrieron parte de los hechos "estaba controlada por España". Añaden que en algunos de los vídeos se ven cadáveres en la sección de entrada controlada por las fuerzas españolas. Preguntado por qué no abrieron la puerta para evitar el aplastamiento que provocó la mayoría de las muertes, un teniente de la Benemérita contesta que había riesgo para los agentes. "Eran unos 50 o 60 agentes intentando detener a miles de personas", asegura.

“#BBCAfricaEye was given access to the border post in August. We filmed the enclosed courtyard through the fence.



We were told the territory on the side of the fence we were on, the entrance section with the blue turnstiles, is Spanish-controlled. pic.twitter.com/n29dAA4D0L“