Cientos, quizás miles. Primero caminando a paso ligero, luego a la carrera. La valla se hace más y más grande conforme se recorta la distancia. Se respira la libertad, se dibujan los sueños al otro lado. Se oyen sirenas policiales entremezcladas con gritos y quejas. La valla de Melilla parece inexpugnable, cada vez más alta; la oportunidad está a unos pocos metros. Hay que escalar. Más gritos recorren la columna humana. Cientos, quizás miles. Un objetivo, Europa. La asfixia del sobreesfuerzo atenaza los músculos; el aire cada vez es más irrespirable. Humo y pelotas de gomas que hay que esquivar en un ascenso que se vuelve imposible. Desde la cima puede verse a otros que son reducidos por la policía. La frágil alambrada separa la pesadilla vivida de un sueño que se abre camino al otro lado. Queda poco, unos metros, bajar y esquivar a los guardias europeos. Hay sentimientos encontrados, unos quedan tendidos al otro lado, otros corren, lo han conseguido, o al menos eso creían.

Es la historia de una docena de africanos que acusan a España de no haberles permitido tramitar su petición de asilo, cuando el pasado viernes 24 de marzo lograron cruzar a Melilla y fueron devueltos a Marruecos, sin que se hubiera tramitado su solicitud de protección internacional.

Mohamed, Bachir, Buchra, Tager, Nuridin, Naser, Adam, Musadir, Andala y Abdala son de Darfur, una región del oeste de Sudán sumida en una guerra dura décadas, y denuncian que las autoridades españolas les entregaron a Marruecos, sin permitirles pedir asilo. RTVE.es tuvo la ocasión de acceder a sus testimonios en Casablanca, donde fueron trasladados por las autoridades alauitas.

Mohamed Mojtar: “No voy a volver a cruzar a España”

Mohamed nació en Darfur y tiene 25 años. Su familia se instaló en un campamento de refugiados en Gezira, una localidad al sur de la capital sudanesa. No recuerda ni un solo día de su vida que no esté acompañado de la guerra. “Salir no fue una decisión mía, la guerra me expulsó”, asegura. Su relato se entrecorta con silencio, no le resulta sencillo contar todo lo vivido. Su ruta migratoria comienza cruzando a Chad y desde allí se traslada a Libia, donde pasa dos años y medio que prefiere no recordar; luego consigue llegar a Argelia, donde después de un mes, en junio de 2020 cruza a Marruecos, como última escala para dar el salto a Europa. Tiene siete hermanos y su familia sigue en el campo de refugiados. Él es el único que ha intentado salir.

Llevaba días en la sierra de Nador, en el conocido campamento del Monte Gurugú. La madrugada del viernes 24 de junio, junto con otros cientos de africanos, se dirigió a la valla de Melilla. “Subí a la primera valla y logré bajar, corrí a la segunda y también logré pasar. No sé cómo lo hice”. Cuenta sorprendido de su resistencia. “Me dispararon con balas de goma que me impactaron en las piernas, en la espalda y en la cabeza”, sigue contando mientras se sube la camiseta para mostrar las marcas de los proyectiles antidisturbios. Un pequeño bulto en la parte izquierda de la cabeza asoma como testimonio del impacto que lo dejó aturdido. Asegura que consiguió llegar a territorio español.

“Yo estaba exhausto. La gendarmería marroquí me había apaleado mientras subía la valla, muchas pelotas de goma y muy fuerte”, cuenta. “Tenía una herida en la cabeza y los gases lacrimógenos no me dejaban respirar”, explica y dice que instintivamente sabía que tenía que seguir avanzando, pero que finalmente cayó al suelo y la Guardia Civil le maniató los brazos a la espalda. “Me golpearon dos veces en la espalda para que no me escapara. Me pusieron junto a otros chicos y luego nos condujeron a una puerta en la valla para entregarnos a los marroquíes”, concluye entre lamentos.

“Tenía una herida en la cabeza y los gases lacrimógenos no me dejaban respirar“

Nada más pasar a las manos de los gendarmes alauita fue golpeado: "Fue entonces cuando perdí el conocimiento”. Al recuperarse vio el cadáver de su amigo Hanin a su lado. La herida en la cabeza era tan grave que fue trasladado al hospital en una ambulancia “con dos cadáveres”, asegura. Recuerda que fue un momento de impotencia y humillación: “Los gendarmes registraban a los muertos por si tenían dinero en los bolsillos, lo cogían y les escupían”.

Le pusieron puntos en la ceja. “Solo curaban las heridas que sangraban. Después me montaron en un autobús con unas 35 personas y me llevaron a Chichaoua”, una localidad situada a unos 100 kilómetros al sur de Marrakech. Los dejaron en una zona de agricultura donde permanecieron unas horas para descansar y luego retomar el camino de vuelta. “Volví con muchos heridos”, añade. Una organización cristiana les ayudó a coger un autobús hasta Casablanca. Ahora ha decidido esperar. “No voy a volver a cruzar a España. Nos pueden encarcelar. Voy a abrir mi expediente de asilo con ACNUR en Rabat”. En este trámite deposita toda su esperanza, consciente de que puede tardar años. Pero lleva ya cuatro en ruta: “Libia me ha cambiado, he aprendido mucho sobre la vida. He aprendido a resistir”, concluye.