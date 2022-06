Así se contó en las redes la tragedia de Melilla

El viernes 24 de junio se produjo un salto a la valla de Melilla protagonizado por 2.000 inmigrantes subsaharianos, según las autoridades españolas, y que resultó mortífero. Terminó en avalancha y en la muerte por motivos no esclarecidos de al menos 23 personas en el lado de Marruecos de acuerdo a la versión de ese país, aunque la ONG Caminando Fronteras eleva la cifra a 37. Así te lo hemos contado y verificado en RTVE con ayuda de las redes sociales.

- La policía marroquí dice haber desmantelado en días previos al salto campamentos de los inmigrantes en el Monte Gurugú, donde llegan a vivir meses e incluso años antes de intentar el paso a España. Este vídeo, cuya montaña hemos geolocalizado en las coordenadas 35.219524, -3.001140, muestra uno de esos enfrentamientos.

A la izquierda, punto en Google Earth donde se sitúa la montaña que se muestra en el vídeo (a la derecha) sobre el desmantelamiento de campamentos en el Monte Gurugú. VerificaRTVE

- La Comandancia de la Guardia Civil activa la alarma anti-intrusión a las 6.40 horas al detectar cerca de 2.000 migrantes que se encontraban en las inmediaciones del Monte Gurugú. Por la tarde el presidente de Melilla, Eduardo de Castro, también ofrecerá esa cifra, así como la de 133 personas que lograron entrar.

- Sobre las 8.40 horas, un grupo de más de 500 subsaharianos rompen con una cizalla la puerta de acceso del puesto de control fronterizo de Barrio Chino, según contamos en RTVE Melilla.

- En Twitter, la conversación sobre lo que sucede despega entre las 8.30 y las 9.00.

Cuentas de Twitter que impulsaron la conversación desde primera hora del 24 de junio, extraídas con WeVerify. VerificaRTVE

- En TikTok, un vídeo que hemos verificado muestra a inmigrantes bajando por una colina hacia un punto al que parecen dirigirse coches policiales que circulan del lado marroquí.

- Una captura estática del vídeo anterior sirve para intentar convencer de que la policía marroquí se ha mantenido impasible, pero como terminan demostrando los hechos sí que hay actuación.

Tuit acusando a la policía marroquí de impasible ante los acontecimientos en Melilla. VerificaRTVE

- Este mensaje también desinforma. Da a entender que un agente se mantiene tranquilo consultando su móvil mientras todo sucede, pero la imagen es antigua.

- Geolocalizamos la bajada de los inmigrantes por la colina. Se trata del descenso hacia el paso fronterizo del Barrio Chino de Melilla (35.26747921066577, 2.951103527999201, aunque en el mapa la imagen sale “al revés”).

- Hay más grabaciones verificadas que muestran a los subsaharianos durante el descenso, dirigiéndose desde la montaña, en territorio marroquí, hacia las calles de acceso al paso: 1 y 2 (min. 0:30-0.35). Estas son las coordenadas del punto marroquí que se muestra en el siguiente vídeo, tomado desde una ventana: 35.26547156,-2.95053002.

“Yesterday, over 2000, aggressive, African, migrant-invaders broke into the Spanish enclave of Melilla.



Now, on their way through Europe, many will be heading towards the UK to invade by dinghy.



Europe is being colonised. pic.twitter.com/urdMWlQQIh“ — John Hewitt (@illhaveafrosty) June 25, 2022

- Los inmigrantes portan palos, como se observa en algunas imágenes de su avance. Aquí están en una rotonda cerca de los Jardines de la Duquesa.

“A severe situation is unfolding in Melilla, Spain, where hundreds of Africans refugees have broken through the border separating Spain from Morocco... pic.twitter.com/ROqCYIpgni“ — H41C0N (@GarciaFederic) June 24, 2022

- En un vídeo tomado desde el lado español, algunos subsaharianos quedan prendidos en la valla, desde donde arrojan elementos a la guardia civil y otras personas de paisano que a su vez les lanzan objetos desde el suelo. Los agentes emplean pelotas de goma y gases lacrimógenos.

“Unbelievable …hope India is prepared….



Illegal immigrants jumping Melilla fence separating Morocco from Spain.



They usually do this in groups of hundreds so it's imposible to manage am told…pic.twitter.com/k70WiyoKGz“ — Rocks (@naikrakesh) June 24, 2022

- Entre los que consiguen pisar suelo español, la periodista de RTVE Melilla Yolanda Jurío graba a quienes van llegando al Centro de Estancia Temporal de Melilla (10.04). Entre ellos hay algún herido (11.09).

“Continúan llegando migrantes al CETI después del salto masivo a la valla.

Imágenes: @RJurio pic.twitter.com/uwggMkK8e2“ — RTVE Melilla (@RTVEMelilla) June 24, 2022

- En estas otras imágenes puede verse el salto a la valla grabado desde el lado marroquí (min. 0:36) y la caída de algunos subsaharianos al suelo (min.1:31).

- La policía marroquí explicó que los fallecidos lo fueron por avalancha, según recoge en su crónica la corresponsal de RTVE Ana Jiménez. Este es el punto donde puede haberse producido esa avalancha, provocando el mayor número de fallecimientos Se observa un foso donde parecen haberse amontonado los inmigrantes.

- Gracias al recorrido que realiza la cámara de este vídeo y a otros que hemos recibido por Whatsapp hemos podido identificar una de las esquinas del patio interior del paso clausurado del Barrio Chino como ese lugar.

Escenas de apelotonamiento entre los inmigrantes que trataron de saltar el paso fronterizo en Melilla. VerificaRTVE

- En las redes empiezan a viralizarse las fotografías tomadas por la Organización marroquí de Derechos Humanos (AMDH) sección Nador, mostrando cuerpos de inmigrantes amontonados en el suelo, en algunos casos inertes, en el lado marroquí del paso. También aparecen enseres, restos de ropa y palos (1, 2, 3).

“De cette manière violente et inhumaine les migrants ont été traités hier à la barrière de Barrio Chino à Nador. Abandonnés sans secours sur place pendant des heures, ce qui a augmenté le nombre de décès. pic.twitter.com/YdKQiPGtzK“ — AMDH Nador (@NadorAmdh) June 25, 2022

- Este es el lugar en el que se sitúan esos cuerpos, las instalaciones del paso fronterizo del Barrio Chino (35.26718023216165, -2.9512437240762606).

Geolocalización sobre mapa Google Earth Pro del paso fronterizo en Melilla (con sello VerificaRTVE). VerificaRTVE

- Las fuerzas de seguridad marroquíes toman el pulso a algunos de los cuerpos o los arrastran.

“AMDH Nador a pu avoir les images des premiers cadavres de migrants qui jonchent la barrière de Melilla au niveau de Barrio Chino. Une vrai catastrophe qui montre les premières Conséquences des dernières ententes marocco-espagnoles. pic.twitter.com/6jIXMqY5qT“ — AMDH Nador (@NadorAmdh) June 25, 2022

- Pero en otros casos apalean y maltratan a los inmigrantes, que aparecen inconscientes. Se escucha un gemido agónico.

“In #Melilla, in 2022, protection of wounded and protection of human dignity are not the reality.



This is shameful!



Protection of human dignity must be at the center of every migration policy. pic.twitter.com/j18950oYTA“ — Francesco Rocca (@Francescorocca) June 25, 2022

- La periodista Helena Maleno, especialista en migración y trata de seres humanos, informa de 37 víctimas.

“��Confirmamos treinta y siete víctimas en la tragedia de Melilla. Las cifras no son definitivas pueden seguir aumentando #DEP.“ — Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) June 25, 2022

- Estas son las fosas han cavado en el cementerio de Sidi Salem (Nador, Marruecos) el 26 de junio para enterrar a los fallecidos. Según la Organización Marroquí de Derechos Humanos, son 21 fosas.

“Les craintes soulevéeds s'avéraient réelles: ce matin, les autorités de Nador préparent 21 tombes au cimetière de sidi Salem pour enterrer des migrants morts le vendredi.

Sans enquête sans autopsie sans identification, les autorités cherchent à cacher le désastre

Un vrai scandale pic.twitter.com/wW3C1TMq68“ — AMDH Nador (@NadorAmdh) June 26, 2022

- Y este es el detalle de algunas de esas excavaciones, en las que solo habrá números de identificación para fallecidos sin nombre.