Las ONG denuncian el "uso indiscriminado" de la violencia en la frontera de Melilla y apuntan a una cifra mayor de muertos

Varias ONG de derechos humanos han denunciado el "uso indiscriminado" de la violencia en el intento de salto a la valla de Melilla y apuntan a que el número de fallecidos es de al menos 37. Mientras, Marruecos ha señalado que la cifra se ha elevado a 23, después de que este sábado por la tarde fallecieran cinco personas más.

"Las condiciones de la tragedia de este viernes 24 de junio se vienen sucediendo desde hace varias semanas. Las campañas de detenciones, las redadas en los campamentos y los desplazamientos forzados contra las comunidades migrantes en Nador y su región presagiaban este drama escrito de antemano", ha indicado la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) en un comunicado, que también firman otras cuatro entidades sociales.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha asegurado, por su parte, que los "dramáticos" hechos ocurridos se demuestra "una vez más" el "uso indiscriminado de la violencia" para controlar las fronteras y gestionar las migraciones. "Esto demuestra una vez más el uso indiscriminado de la violencia para gestionar las migraciones y controlar las fronteras y evitar así que lleguen a territorio español personas que podrían ser susceptibles de protección internacional", ha señalado la directora general de la CEAR, Estrella Galán.

El viernes un grupo de más de 500 personas rompió con una cizalla el acceso fronterizo de Barrio Chino en Melilla y saltaron para pasar a la ciudad autónoma española. De ellos, al menos 133 consiguieron entrar y ya se encuentran al Centro de Estancia Temporal de Inmigración (CETI) de Melilla. El salto del viernes es el primero de la nueva etapa de relaciones entre España y Marruecos, después del giro en su posición respecto al Sáhara.



Los agentes marroquíes han transladado en las últimas horas a ciudades del centro del país a alrededor de 900 emigrantes subsaharianos que fueron arrestados el viernes en los alrededores de la frontera, según han informado a Efe fuentes locales. Esta es una práctica habitual de las autoridades marroquíes cuando se les detiene en las avalanchas migratorias.

Amnistía Internacional pide una investigación independiente

Desde Amnistía Internacional han denunciado devoluciones en caliente por parte de las autoridades españolas y un uso "excesivo de la fuerza" de la policía marroquí, incluso cuando los migrantes "no oponían resistencia". La organización también habría visionado imágenes que "muestran la situación de hacinamiento a la que las fuerzas policiales marroquíes habrían sometido a decenas de migrantes" en las inmediaciones del perímetro fronterizo.



"Pedimos a las autoridades españolas y marroquíes que investiguen de forma pronta y exhaustiva las graves violaciones a los derechos humanos que se han producido hoy a un lado y otro de la frontera”, asegura el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán. “Aunque los migrantes hayan podido actuar con violencia en su intento de entrada a Melilla, en el control de fronteras no todo vale. Los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas deben ser respetados, y situaciones como la vivida hoy no pueden repetirse más", ha añadido.

Desde la Delegación Diocesana de Migraciones de Málaga y Melilla han dicho que el salto se ha producido “bajo unas circunstancias muy violentas en ambos lados de la valla” y han mostrado su “enorme preocupación” por la situación que se está viviendo en la ciudad marroquí de Nador y por el “trato inhumano que están recibiendo estas personas, mientras se les impide solicitar asilo”.

Las autoridades marroquíes han asegurado que los migrantes quedaron atrapados cuando intentaban atravesar el paso y se produjo una avalancha, lo que originó que algunos de ellos murieran por asfixia. Han explicado, además, que los migrantes eran más 1.500, que estaban armados con palos y cuchillos y que una vez detenidos estaban esperando a ser identificados.