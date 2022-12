La Fiscalía ha emitido un decreto de archivo de las diligencias de investigación de la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio en la que murieron al menos 23 personas, al no apreciar indicios de delito en la actuación de los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En su decreto, la fiscal de Sala Coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, acuerda dar traslado al Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil los hechos relativos a la actuación de varios agentes que lanzaron piedras contra las personas migrantes, por si fuera constitutiva de infracción disciplinaria.

Además, la actuación de los migrantes, entre 700 y 800, fue en todo momento "hostil y violenta" hacia los agentes españoles y marroquíes, según la fiscal, que avala las 470 devoluciones en la frontera que se realizaron, en las que según aseguraba el Defensor del Pueblo en su informe no se respetaron "las garantías legales nacionales e internacionales".

La fiscal considera que esos rechazos en la frontera se hicieron "en cumplimiento y en el ejercicio de sus funciones, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Extranjería y en base a las competencias que legalmente tienen atribuidas para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, como era el ataque violento, masivo e incontrolado a una frontera española".

No hubo omisión del socorro

Sobre la posibilidad de que los agentes hubieran incurrido en un delito de omisión del socorro, la fiscal señala que no tenían conocimiento de la avalancha "por lo que en ningún momento pudieron representarse la posibilidad de que hubiera personas en situación de riesgo que requirieran de su auxilio".

Tampoco ve delito en la tripulación del helicóptero porque no fueron consciente de la situación de "colapso" por lo que no dieron la voz de alarma a los agentes de tierra. "Aunque vieron el tumulto, la situación de crisis en la zona, el estrés y la deficiencia en la calidad de las imágenes que recibían hicieron que no se percataran de la gravedad de los hechos. Además, en los momentos posteriores a la avalancha, al dejar de enfocar la zona (...), no apreciaron ni pudieron apreciar la existencia de heridos y fallecidos", añade.

Y suma a esto que, aunque hubieran tenido conocimiento de la gravedad de los hechos" no les hubieran podido prestar auxilio sin riesgo propio, pues para entrar hasta el lugar donde había tenido lugar el tumulto debían realizar un recorrido relativamente importante a lo largo del cual se hallaban numerosos migrantes lanzando objetos contundentes".