La resolución del Defensor del Pueblo respecto a lo que ocurrió durante el salto a la valla de Melilla el pasado 24 de junio y la muerte de 23 migrantes contradice la versión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y habla de personas "aplastadas", de lanzamiento de piedras de la Guardia Civil a los migrantes y de la ausencia de auxilio a quienes habían logrado cruzar la frontera. También señala que hubo policías marroquíes que accedieron a territorio español, donde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado les entregaron migrantes para ser devueltos a Marruecos "sin las mínimas exigencias legales". Interior advierte de se trata de un escrito anterior a las alegaciones que el departamento realizó la semana pasada.

Este lunes se ha dado a conocer la resolución íntegra sobre la investigación de lo ocurrido en el perímetro fronterizo de Melilla y Nador (Marruecos), de la que el pasado 14 de octubre avanzó sus primeras conclusiones y consideró que no se respetaron las "garantías legales nacionales e internacionales" al rechazarse en frontera a 470 personas.

La institución que dirige Ángel Gabilondo señala que recibió las primeras explicaciones de Interior el 20 de septiembre, un día antes de que el ministro Fernando Grande-Marlaska compareciera en el Congreso para defender la respuesta "firme, serena y proporcionada" de la Guardia Civil. Esta resolución, en la que el Defensor asegura que Interior no le ha enviado todas las imágenes sobre la tragedia, es anterior a la que respondió la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla el pasado 10 de noviembre y remitió toda la documentación gráfica de la que dispone.

Migrantes aplastados y lanzamiento de piedras de los agentes

Tras haber visionado las imágenes captadas por el helicóptero y el dron de la Guardia Civil, el Defensor no se cree el argumento de que los agentes "no tuvieron constancia, ni observaron directamente, ni tampoco a través del perímetro fronterizo", de la situación de riesgo a la que se expusieron los migrantes, así como que al acceder al interior del puesto no vieron heridos ni fallecidos porque las autoridades marroquíes "habían logrado neutralizar" el salto.

"Estas afirmaciones no pueden ser compartidas por esta institución", remarca el Defensor, que advierte de que en las imágenes se observa "como un número indeterminado de personas se encuentran amontonadas y, en varios casos, aplastadas en uno de los accesos del puesto fronterizo".

Asimismo, las imágenes captadas por el dron y la cámara del vallado ponen de manifiesto "la situación de peligro" que se desarrolló y de la que los agentes que participaron "debieran haber tenido información constante" por lo que "no resulta plausible que no se tuviera conocimiento alguno" de ese riesgo.

Considera además que el lanzamiento de piedras por parte de los agentes españoles y marroquíes y que algunos guardias civiles "rociaran con un spray" a los migrantes "pudo intensificar la situación de peligro".

"Algunos agentes españoles buscan piedras y se las lanzan a las personas que están en la parte superior de la valla", indica la resolución, que detalla que un guardia civil "les rocía con gas para que no sigan intentando derribar la puerta del puesto".