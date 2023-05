El conflicto en Sudán ha puesto del revés la vida de Hawa Abdallah Mahdi. Su historia refleja el destino de más de un millón de personas que han abandonado sus hogares para convertirse en desplazadas internas en un país donde vuelve a dominar la guerra. Esta vez entre el Ejército regular y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

El líder de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo, conocido con el alias Hemedti, se disputa el poder con el general Abdelfatah al Burhan, quien está oficialmente al frente del país y es el actual jefe de las Fuerzas Armadas de Sudán, tras el golpe de Estado perpetrado en 2021. Dos pesos pesados del Consejo Soberano, el encargado de la transición a un gobierno civil.

Se desconoce quién dio el primer disparo cuando comenzaron los enfrentamientos el pasado 15 de abril, y desde entonces el fuego se ha intensificado en la capital Jartum, pero también en otras ciudades. Algo de lo que fue testigo Hawa. "Estaba embarazada, me encerré con mi marido y mis dos hijos en casa. Sin luz ni agua, escuchábamos los ataques a todas horas muy cerca de nuestro apartamento", explica en una entrevista con RTVE.es.

Con una gestación avanzada, cuatro días después del estallido del conflicto, necesitaba un lugar donde dar a luz, pero era imposible. "Los dos hospitales estaban siendo atacados", cuenta el comienzo de su periplo.

"Me daba miedo parir ahí arriba"

"Los niños en Jartum no podían dormir ni de noche ni de día por los bombardeos. No comían ni bebían", rememora Hawa. Salió de la capital cuando ya no había agua, ni electricidad, ni tiendas de alimentos abiertas. Su madre y sus hermanas organizaron la huida viendo que se acercaba el parto y que la guerra se recrudecía.

Encontraron un camión, les "costó convencer al conductor porque veía que tenía la barriga muy grande", dice. Finalmente, accedió y se acurrucaron en la parte trasera del vehículo junto con otras personas decididas a desplazarse. "Era incómodo, me daba miedo parir ahí arriba. Fue un viaje largo y acabé exhausta", relata. Cogieron un trayecto por tierra complejo para poder sortear los puntos de control, y pese al polvo seco y al calor asfixiante llegaron a un lugar seguro.

En estos momentos, se encuentra en un centro de desplazados en Wad Madani, una ciudad ubicada a unos 140 kilómetros al sureste de la capital, donde reciben apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). La organización internacional calcula que siete niños mueren cada hora a causa de la violencia en el país africano.