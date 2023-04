Ante estos graves acontecimientos, la Embajada de España en Sudán instó a todos los españoles a "permanecer en sus casas" y "evitar desplazamientos innecesarios y permanecer atentos a noticias de autoridades locales y de esta Embajada".

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha hecho un llamamiento al cese de la violencia y ha dicho que todo el personal de la UE en el país se encuentra a salvo.

“Alarming news of fighting in #Sudan. The EU calls on all forces to stop the violence immediately.



An escalation will only aggravate the situation. Protection of citizens is a priority.



All EU staff in the country is safe and accounted for.“