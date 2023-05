Por otro lado, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha pedido este sábado al general Abdelfatah al Burhan, comandante del Ejército sudanés, "flexibilidad y liderazgo" para poder alcanzar la paz.

Su llamada telefónica ha girado en torno a las conversaciones emprendidas en Yeda (Arabia Saudí) para lograr un alto el fuego "efectivo" a corto plazo que facilite la entrega de ayuda humanitaria y la restauración de servicios esenciales.

"En este proceso paso a paso, el secretario instó a la flexibilidad y el liderazgo", ha indicado en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

