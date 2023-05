Bruselas pide a España limitar el gasto para lograr un ajuste de 9.300 millones en 2024

La Comisión Europea pide a España que limite el aumento del gasto público al 2,6% como máximo en 2024 con respecto a este año, con el fin de conseguir recortar el déficit estructural del 0,7% que le pide para ese ejercicio, el equivalente a 9.289 millones de euros. Así, Bruselas cree que España, por el momento, lo cumpliría con un aumento del gasto previsto del 1,4%. En este contexto, el Gobierno ha celebrado este apunte de la Comisión y augura que España saldrá del grupo de países con desequilibrios económicos.

Además, la Comisión recomienda que España reduzca las ayudas energéticas a finales de 2023 y utilice ese ahorro para reducir su déficit. Además, apunta que en el caso de que las nuevas subidas de precios necesiten más medidas de apoyo, estas deberán ser fiscalmente asequibles y dedicadas a proteger a los hogares y empresas más vulnerables.

En este contexto, la Comisión ha publicado este miércoles un plan orientativo para los Estados miembros dentro del marco del paquete de primavera del Semestre Europeo de 2023. En él destaca que "la economía europea sigue mostrando resiliencia en un contexto global desafiante"y, teniendo esto en cuenta, se pretende "construir una economía robusta y preparada para el futuro" y asegurar la competitividad a largo plazo para todos los países en el actual contexto geopolítico.

Además, ha preparado un informe sobre el funcionamiento de 16 socios con el fin de evaluar si estos países cumplen con los objetivos de déficit y deuda. El documento señala que hay varios que no lo hacen: Bélgica, Bulgaria, Chequia, Alemania, Estonia, España, Francia, Italia, Letonia, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia.

