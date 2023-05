El Banco Central Europeo (BCE) cumple 25 años y su presidenta Christine Lagarde hace balance. En una entrevista este viernes con la corresponsal de TVE en Berlín, Raquel González, la máxima responsable de la política monetaria ha insistido en que hay que ser valientes: tomará las medidas necesarias para que la inflación vuelva al 2%.

Cuando llegó a la presidencia hace cuatro años, Lagarde avisó: "Tengo mi propio estilo". Y nos ha explicado que este se basa en escuchar, debatir y consensuar. Con esos mimbres, está recorriendo el difícil viaje de bajar la inflación. El camino andado hasta ahora, dice, no ha sido la parte más dura.

Pregunta.- En los últimos 25 años, ¿cómo ha cambiado el BCE?

Respuesta.- Creo que el Banco Central Europeo, que era un proyecto muy ambicioso y atrevido, ha cumplido su cometido. La estabilidad se diseñó en su momento porque teníamos mucha devaluación y ya no hemos tenido ninguna devaluación así. Hemos conseguido mantenernos estables, que es el mandato clave del BCE.

En los últimos 25 años, hemos mantenido una inflación media de aproximadamente el 2%, ahora no y estamos luchando por bajarla. Pero en promedio, a lo largo de ese período, sin duda hemos traído el nivel de estabilidad que hace que el euro sea la segunda moneda internacional en el mundo después del dólar.

En la última crisis, con la pandemia, ha sido la moneda que menos se ha depreciado si la comparamos con Japón o con la libra esterlina. Se ha mantenido muy fuerte. ¿Y nos ha unido? Por supuesto. Si les pides a tus hijos que piensen en ello, no saben de qué les estás hablando. Comparten la misma moneda, pueden viajar por Europa con la misma moneda y sienten que somos una unión monetaria europea. La última encuesta que tenemos es que el 79% de los europeos confía plenamente en el euro.

Finalmente, está muy bien haber cumplido con el cometido, pero tenemos que estar preparados para el futuro. Creo que con las nuevas herramientas que hemos tenido que inventar para ofrecer una buena política monetaria, y las nuevas tecnologías, como el euro digital en el que estamos trabajando, realmente nos estamos asegurando de que el BCE esté preparado para el futuro y sus crisis.

P.- ¿Hay demasiados hombres y pocas mujeres?

R.- En el mundo de las finanzas, los hombres siguen dominando. Está cambiando poco a poco, pero demasiado lento para mi gusto. Debería ir más rápido. Las mujeres deberían abrazar de verdad las finanzas y la economía. Hacemos todo lo que podemos aquí en el BCE. Tenemos becas y programas de formación para asegurarnos de que las jóvenes economistas continúen sus estudios, prosperen y se unan a este club, que tiene demasiados hombres.

P.- Hace 4 años, cuando llegó, dijo: "Tengo mi propio estilo". ¿Cuál es su estilo?

R.- Creo que podemos conseguir mejores resultados si estamos juntos. Así que mi estilo es probablemente acercarme a todos los puntos de vista, escuchar a todos los miembros del Consejo de Gobierno, tener en cuenta sus respectivas posturas e intentar reunir al mayor número posible de miembros y voces en torno a la decisión que luego tomemos y cumplamos. A eso llamo mi estilo. Y creo que no es nada específico mío. Se trata de lograr el consenso tendiendo la mano e incluyendo a todos, en lugar de hacerlo desde arriba, imponiendo una solución y obligando al resto a unirse. Lleva más tiempo, es más laborioso y tienes que deshacerte de mucho ego, pero pienso que es más duradero.

P.- Ha dicho muchas veces que la inflación sigue demasiado alta durante demasiado tiempo. ¿Cuántas veces más vamos a escuchar estas palabras?

R.- Me lo oirán decir todo el tiempo que sea necesario hasta que alcancemos nuestro objetivo del 2% a medio plazo. Vivimos en un periodo de enorme incertidumbre. Acabamos de atravesar una serie de shocks que han sacudido y transformado nuestras economías y sociedades, pero nuestro objetivo es simple y directo: la estabilidad de precios. Tenemos que estar totalmente decididos a conseguirla y tomaremos todas las medidas necesarias para que la inflación vuelva al 2%. Y lo conseguiremos, sin ninguna duda.

P.- ¿El 2% es un objetivo negociable o no?

R.- El 2% no es negociable. Es nuestro objetivo a medio plazo, cuando lo hayamos alcanzado y sea sólido y sostenible, habremos cumplido nuestro mandato.

P.- Usted ha dicho que ya hemos buena parte del viaje. ¿Está siendo menos difícil de lo que pensaba, o más?

R.- Creo que la parte inicial del viaje no fue la más dura, porque era obvio para todos que las perspectivas de inflación y la inflación subyacente eran demasiado altas y durante demasiado tiempo, como ya he dicho. Cuando todo el mundo lo entiende y está de acuerdo las decisiones de política monetaria son más fáciles. Cuanto más te acercas al final del viaje —y no estamos ahí todavía—, más sutil se vuelve y más difícil es calibrar el momento, el ritmo y el nivel adecuados para alcanzar el mayor consenso posible dentro del grupo. Así que creo que nos dirigimos hacia decisiones más delicadas en el futuro, pero seremos valientes y tomaremos las decisiones necesarias para que la inflación vuelva al 2%.

P.- Y todas estas decisiones, ¿qué impacto han tenido en el crédito y en la ciudadanía?

R.- Por supuesto, sí, nuestras decisiones impactan en la vida y el día a día de la gente. Pero es aún peor que la inflación continúe, se acelere y que los precios sigan subiendo. Nuestra misión es reducir la inflación hasta el objetivo y la herramienta más adecuada para ello son, por supuesto, los tipos de interés. Así, ahora es un momento bastante crítico, porque la inflación está empezando a bajar, comenzamos a ver la eficacia de las medidas, pero todavía tenemos que tener tipos de interés altos, sostenidamente altos. Es el momento de apretarnos el cinturón.

P.- Así que pueden decir que están satisfechos con los resultados.

R.- Estaré satisfecha cuando hayamos alcanzado el 2% de inflación a medio plazo, entonces sí diré "misión cumplida".

P.- Cuéntenos algún secreto sobre las reuniones del Consejo de Gobierno. ¿Cómo son las discusiones entre halcones y palomas, el bando más estricto y el más flexible, respectivamente, en las decisiones de política monetaria?

R.- Las discusiones son animadas, francas. La gente dice lo que piensa. Y mi trabajo como presidenta es asegurarme de que todo el mundo ha tenido la oportunidad de expresar su punto de vista para luego unirlos en una decisión razonable. Puede que no sea la decisión perfecta para uno u otro grupo, pero será una con la que realmente creamos que estamos cumpliendo nuestra misión y nos mantenga unidos. Puede haber algunos disidentes, no pasa nada. Tenemos que vivir con ello de vez en cuando.

P.- ¿Debemos esperar una subida de tipos de 0,25% en la próxima reunión?

R.- Ya veremos, ya veremos. Porque como ya hemos dicho, y nos mantendremos en esa línea, dependerá de los datos. Decidiremos en función de los números y de los tres criterios que nos hemos marcado.

P.- Por último, de los últimos 25 años, ¿qué gran momento definió al Banco Central Europeo?

R.- Hoy en día tendemos a subestimar el monumental proyecto que fue en aquel momento que solo 11 países hicieran desaparecer sus divisas y crearan una nueva moneda. Es un proyecto increíble. Asegurarnos de que dura, prospera y reúne a 20 miembros —y más por venir— es la prueba del éxito.