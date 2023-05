El Tribunal de Cuentas de la UE ha reclamado al Banco Central Europeo (BCE) más esfuerzos de supervisión para garantizar que los bancos comunitarios gestionen adecuadamente su riesgo de crédito, en particular el relativo a prestatarios que no reembolsan sus préstamos.

Así lo han subrayado los auditores de la UE, que destacan la importancia de esta cuestión, ya que una mala gestión del riesgo de crédito por parte de los bancos puede socavar su viabilidad y la del sistema financiero en su conjunto. El informe llega después de la crisis del banco suizo Credit Suisse.

El Tribunal de Cuentas de la UE reclama al BCE mejoras en el sistema de supervisión bancaria tras la crisis del Credit Suisse Considera que podría haber sido más eficiente en el riesgo que asumen los bancos con sus créditos y en préstamos con posibilidades de no ser devueltos

El informe señala que a pesar de las tareas de supervisión del riesgo de crédito y los préstamos problemáticos de los bancos, el BCE no impuso requisitos de capital más elevados a las entidades de mayor riesgo ni intensificó suficientemente las medidas de supervisión cuando los bancos presentaban insuficiencias persistentes en la gestión del riesgo de crédito.

No obstante, el organismo señaló recientemente que las perspectivas de los bancos se están deteriorando dado el difícil entorno económico actual, mientras que las crisis pasadas han puesto de manifiesto que la insuficiencia de las provisiones puede poner en peligro su viabilidad.

Los riesgos no están plenamente cubiertos

Las evaluaciones del BCE sobre los riesgos de crédito y los controles de los bancos eran, en general, de buena calidad, a pesar de algunas deficiencias, aunque el BCE no usa eficazmente sus instrumentos y competencias de supervisión para garantizar que los riesgos identificados estén plenamente cubiertos por capital adicional o para dar instrucciones a los bancos a fin de que gestionen mejor este riesgo.

El cambio de enfoque aplicado por el BCE en 2021 para determinar el importe del capital que un banco debe mantener por encima del mínimo reglamentario no garantiza que se cubran adecuadamente varios riesgos, y el BCE no lo ha aplicado de manera coherente.

En particular, subrayan que el BCE no impuso requisitos proporcionalmente más elevados cuando los bancos se enfrentaban a riesgos más altos, lo que significa que los riesgos no están claramente vinculados al requisito impuesto.