De Guindos cree que un rebote de inflación dañaría la credibilidad del BCE

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha expresado su confianza en que la inflación, tanto la general como la subyacente, "van a bajar", pero ha advertido de que la institución no puede permitirse un rebote de los precios dentro de unos meses porque esto dañaría la credibilidad del banco central.

"Hay una cuestión que no podemos aceptar, tanto la inflación general como la subyacente van a desacelerar, pero lo que no puede ocurrir es que en unos meses veamos que hay un repunte de una u otra y que no hemos hecho nuestra labor, porque eso afectaría a nuestra credibilidad", ha señalado este viernes el economista español durante su intervención en la Cátedra Economía y Sociedad de la Fundación La Caixa.

Así, De Guindos ha advertido de que en el caso de que el BCE perdiera su credibilidad de cara a los agentes económicos, eso supondría un incremento de las expectativas de inflación.

De este modo, ha defendido que la entidad mantendrá durante unos meses la aproximación actual reunión a reunión, o "partido a partido", en función de los datos recibidos, hasta que se vaya aclarando cuál será la evolución de la inflación y cuál es el efecto de las medidas adoptadas por el banco central.

A mediados de marzo, el BCE elevó los tipos de interés en 50 puntos básicos, hasta el entorno actual del 3,5%, en un contexto donde la entidad priorizó su senda para contener la inflación pese a la incertidumbre vivida entonces en el sistema financiero, marcado por las crisis del Silicon Valley Bank y el Credit Suisse.