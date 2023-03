El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la prórroga a la 'excepción ibérica' hasta el 31 de diciembre de 2023. Ratifica así el acuerdo que los gobiernos de España y Portugal han alcanzado con la Comisión Europea para mantener —con algún ajuste— el mecanismo que limita el precio del gas que se utiliza para generar electricidad.

"Este mecanismo nos ha permitido desacoplar la evolución del precio de la electricidad del precio de gas natural en el momento en el que este último alcanzó niveles récord, moderando así la inflación y protegiendo a las familias", ha defendido la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, confirmó antes desde Bruselas el "respaldo explícito" del Ejecutivo comunitario al tope al gas que, según su gabinete, servirá de "cortafuegos contra la volatilidad de los precios internacionales del gas derivada de la guerra en Ucrania". A este respecto, han cifrado en 5.100 millones de euros el ahorro en la factura de la luz desde su entrada en vigor el pasado 15 de junio.

"Beneficia tanto a los consumidores domésticos como a las pymes, los autónomos y a la industria de nuestro país", ha añadido Calviño. La ministra de Asuntos Económicos ha intervenido en sustitución de Ribera, que continuaba en la capital europea reunida con los ministros de Energía de los Veintisiete.

La Comisión Europea también ha confirmado este martes el acuerdo de los principales elementos de la prórroga y pretende adoptar una "decisión formal" al respecto "lo antes posible", según ha informado una portavoz del Ejecutivo europeo a la agencia Efe. "La medida protege a los consumidores, tanto hogares como empresas, del impacto de los elevados precios del gas en el precio de la electricidad y no afecta a las condiciones comerciales", ha compartido esta fuente.

Incremento del tope más suave: hasta los 65 euros en diciembre

La prórroga del mecanismo, sin embargo, conlleva algunos "ajustes" que afectan a la senda de la referencia de precios. En adelante, se incrementará 1,1 euros/MWh al mes desde abril, frente a los 5 euros/MWh que se sumaban mensualmente hasta ahora.

Así, la curva de incremento será más suave y pasará desde los 55 euros actuales hasta los 65 euros en diciembre. En el acuerdo original, el tope se mantuvo en 40 €/MWh durante seis meses, elevándose 5 euros cada mes a partir de entonces. Así, con las condiciones anteriores, se hubiera llegado a ese precio ya en mayo: cinco euros en abril hasta 60 y otros 5 en mayo hasta 65, con una curva mucho más pronunciada.

Los Gobiernos de España y Portugal no han encontrado mucha resistencia en Bruselas para extender la medida que les permite romper la uniformidad del mercado único, porque ya estaba contemplada esta posibilidad. La dificultad estriba en si España quiere prorrogarla más allá de este año, una vez que hayan terminado las medidas excepcionales por la guerra de Ucrania, el acontecimiento que provocó la tensión en los mercados de la energía en Europa.

Cuando se acordó, la Comisión Europea incidió que sería de forma "temporal" por la emergencia de la situación y se justificó por el bajo nivel de conexión energética de la Península Ibérica con el resto de la UE. Por ahora, según la nota de prensa del Gobierno, las tres partes están de acuerdo en que no han cambiado las condiciones que justificaron su puesta en marcha.

La 'excepción ibérica' limita los precios del gas en el mercado mayorista, para evitar que las subidas pronunciadas se contagien a las facturas de la luz. Con el objetivo de compensar a las compañías gasistas por ello, se incluyó un gasto reflejado en la factura de los clientes del mercado libre. Para quienes forman parte del mercado regulado, en cambio, el dinero de compensación no aparece reflejado en la factura porque ya está integrada en el precio de la energía.

05.07 min Las Mañanas de RNE - Excepción ibérica: qué es el gasto de compensación - Escuchar ahora

En cualquier caso, en las últimas semanas la compensación a las gasistas ha sido nula porque el precio en la subasta de la electricidad ha sido más bajo que el tope fijado, por lo que no necesitan ser compensadas. En este sentido, la ministra Ribera señaló que si el precio del gas se mantiene, probablemente el mecanismo no se active, aunque si es necesario, permitiría mantener un precio "razonable", no tan "dependiente" de la evolución del mercado.