El gran año del cine español tiene su reflejo en cierta incertidumbre con el palmarés en los Premios Goya. As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, parte como favorita pero su victoria no es segura y tendrá que competir con Alcarràs, de Carla Simón, en los premios principales. No será el único duelo de una noche en la que Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, tiene mucho que decir y Modelo 77, de Alberto Rodríguez, acapara muchas nominaciones técnicas.

No será, por tanto, una repetición de la gala de 2022 en la que El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, arrasó en la ceremonia. Algunos premios como el de mejor actriz para Laia Costa por Cinco lobitos parecen más claros tras haber cosechado todos en la temporada de premios. Y lo mismo puede decirse para el de Alauda Ruiz de Azúa en mejor dirección novel. Otros están completamente en el aire.

Mejor película y mejor dirección: As bestas vs. Alcarràs A finales de septiembre, había poca duda de que Alcarràs era la película española del año. Ganadora en Berlín, rompiendo 40 años de sequía del cine español en uno de los tres grandes festivales, la película de Carla Simón fue votada por los mismos académicos que eligen los Goya como película española para competir al Oscar por delante, precisamente, de As bestas y Cinco lobitos. Pero cuando la película de Rodrigo Soroyen se estrenó en octubre todo se desequilibró. Venía también con el pedigrí de su puesta de largo fuera de concurso en Cannes, pero su comportamiento en taquilla superó cualquier pronóstico. As bestas ha sido el gran fenómeno del regreso del espectador adulto de cine español en salas y todavía se asoma casi cuatro meses después de su estreno al top 10 de la taquilla entre semana. El thriller rural ambientado en Galicia gusta a los académicos como ha demostrado su triunfó en los Premios Forqué, votados por el grueso de productores que también votan en los Goya. Sorogoyen podría ganar el Goya a mejor película que se le escapó con El reino, pero tal vez los académicos opten por una votación salomónica que reparta con la película de Simón los premios de película y dirección, como sucedió en los premios Feroz.

Mejor actor: Nacho Sánchez y Denis Ménonchet, favoritos Tradicionalmente, los actores extranjeros son nominados, pero no premiados en los Goya. Ricardo Darín fue una excepción en 2017, pero se trataba de un actor muy asimilado por el cine español. La categoría de mejor actor es una de las más abiertas. Miguel Hernán y Javier Gutiérrez dividen el voto de Modelo 77 y Luis Tosar (En los márgenes) es un actor ya muy premiado en Los Goya. El duelo queda entre Denis Ménonchet, por As bestas contra quizá el favorito: Nacho Sánchez por su complejo papel de pedófilo en Mantícora, por el que ya obtuvo el premio en los Forqué.

Mejor actriz secundaria: Susi Sánchez y Carmen Machi, a por un segundo Goya Penélope Cruz es la intérprete con más nominaciones de los premios y la de mejor actriz secundaria por En los márgenes es su número 14. Pero no es la principal candidata para una categoría en la que Susi Sánchez puede conseguir su segundo Goya tras el de mejor actriz en La enfermedad del domingo. Cerca se encuentra Carmen Machi, candidata por Cerdita, para el que se sería también su segundo Goya en la misma categoría tras el de Ocho apellidos vascos.

Mejor actor secundario: Luis Zahera y Ramón Barea Luis Zahera podría ganar su segundo Goya por su impactante papel en As bestas pero los académicos no pierden de vista a Ramón Barea, un actor que ha brillado como secundario, y a veces como protagonista, durante tres décadas y podría lograr su primer premio en su primera nominación por el padre de Cinco lobitos. Diego Anido (As bestas), Fernando Tejero y Jesús Carroza (Modelo 77) suenan menos.

Laura Galán y Telmo Irureta buscan la revelación En las siempre competidas categorías revelación, Laura Galán podría recompensar con su premio a la explosiva y sorprendente Cerdita. Y lo mismo puede decirse de Telmo Irureta con la hermosa La consagración de la primavera, sobre la iniciación sexual de una joven con un hombre con parálisis cerebral, aunque también podría ganar Christian Checa (En los márgenes). La categoría masculina cuenta con la nada habitual nominación de actores no profesionales de Alcarràs (Albert Bosch y Jordi Pujol Dolcet).