Más que un cortometraje de animación, Loop, del argentino Pablo Polledri (1975) es un hipnótico mecanismo de relojería del que no podemos apartar la mirada y que es una inteligente crítica a la alienante sociedad actual en la que cada vez estamos más controlados. Una joya visual que ha recibido más de 120 premimos internacionales y que está nominado a los Premios Goya al mejor cortometraje de animación.

El corto nos muestra una sociedad en la que los seres humanos están condenados a repetir las mismas acciones una y otra vez, y otra vez, y otra vez... sin poder salir de un bucle infinito. Hasta que un hombre y una mujer sienten algo el uno por el otro y deciden escapar de ese bucle juntos. Ovbiamente, no se lo permitirán.

"Este cortometraje -nos explica Pablo-, busca preguntarse acerca de los roles que ocupamos en la sociedad, la rutina de nuestras vidas, lo que se espera de nosotros, hasta donde podemos elegir como vivir, pero sobre todo examinar un sistema que aparenta funcionar de manera natural, siempre y cuando no sea cuestionado. Se interroga acerca de la supuesta idea de la libre elección. ¿Qué sucede cuando una persona, como parte de un engranaje de un sistema, decide modificar su rol, quebrar un mecanismo y actuar persiguiendo el libre albedrío?

Pablo Polledri, un cineasta independiente que ya nos sorprendió con otros cortos como Corp o El candidato, nos comenta cómo nació este original cortometraje: "La idea fue creciendo muy de a poco. Tenía ganas de utilizar el recurso de los bucles, que en animación generalmente se utilizan como algo secundario para optimizar la producción, como un elemento principal. Por su propia naturaleza me gustaba utilizarlo para representar metafóricamente las rutinas y la automatización. Luego ese concepto fue creciendo hasta que terminó evolucionando en una sociedad que funciona toda bajo este sistema de repetición".

"El uso de este recurso -continúa-, junto al cuestionamiento de las libertades y la aceptación del sistema son los elementos principales que terminaron dando forma al guion. Jugando con el significado de bucle en el campo de la animación y marcando un paralelismo con las tareas rutinarias en la sociedad, se conformó este universo donde lo bueno y lo malo conviven en este sin fin. Esta reiteración acentúa la idea del deber de la acción. Ese deber del cual no se permite salir, que perpetúa un estilo de vida que alimenta la inercia de sus virtudes y defectos donde no está contemplado romper el paradigma".

Una sociedad muy parecida a la nuestra: " Uno de los principales objetivos de la sociedad es que tenemos que ser productivos, sobre esa base es que terminamos construyendo nuestro estilo de vida , donde la rutina es parte de nuestras obligaciones. Hemos aceptado tanto el sistema que hasta lo sentimos natural y lo transitamos sin mucho cuestionamiento. Los cambios van a depender mucho del contexto y de lo que se quiere modificar, pero algunas rutinas dependen más de nosotros que otras. Considero que s er conscientes de lo que hacemos es el primer paso para intentar modificar aquellas rutinas que dependan de nosotros y que no sean de nuestro agrado . Empezar por preguntarnos qué acciones hacemos de forma voluntaria, cuáles seguimos haciendo en forma inconsciente o de inercia, que acciones pueden tener sentido y cuáles no".

En cuanto al mundo en el que viven, Pablo lo define como: "Una sociedad en Loop, un sistema que fue impuesto en algún momento y que fue aceptado como norma, donde todo parece funcionar de ese modo. Es una sociedad que no avanza y que no acepta cambios en lo que está establecido" .

Un bucle que dura 8 minutos exactos

Aunque al ver el corto estamos tan fascinados que no reparamoe en ello, hay otro detalle que pablo ha cuidado mucho: "Si bien es algo que no se puede ver en el corto y que es difícil de notar, salvo que lo leas en algún catálogo o lo veas en un reproductor y te fijes puntualmente en la duración, para mí era importante confirmar desde todas sus aristas la idea de repetición. Por eso se trabajó para que sean exactamente 8 minutos (haciendo referencia al símbolo de infinito), con el fin de consolidar también desde su duración el concepto de Loop. Intenté que todo esté impregnado con ese concepto.

Lo que si es evidente es el amor de Pablo por el cine mudo. Y el corto puede recordarnos a Metrópolis, Chaplin, Keaton, Tati... y, sobre todo, a los torpes policicias de Keystone...? "Cuando estoy trabajando en alguna idea siempre exploro la posibilidad de hacerla sin diálogos -nos confiesa Pablo-. No todas las ideas se pueden hacer de este modo, pero si veo que es viable me gusta desarrollar el guion para que funcione así. A veces resulta complicado contar historias de este modo, pero es un lindo desafío. Siento que se logra un mensaje más universal, que puede conectar con cualquier persona en cualquier parte del mundo. El cine mudo es algo que tengo como influencia. Considero que todos los que mencionas tienen mucho que aportar no solo a la manera de contar una historia sin diálogos, sino también a la animación".