'Unicorn Wars', la película de animación más sorprendente del año

Unicorn Wars, de Alberto Vázquez, es, simplemente, una de las mejores películas de este 2022. Un potente alegato antibelicista que viene precedida por su éxito en festivales como Annecy o Sitges, y que no puede llegar en mejor momento, porque es una fábula que explota todas las posibilidades narrativas y artísticas de la animación para demostrar que el arte y la cultura son las mejores armas contra la guerra y la irracionalidad. Una película destinada a convertirse en un clásico, que está participada por RTVE, y que llega a los cines este viernes, 21 de octubre.

La película narra la historia de dos hermanos, los pequeños ositos Azulín y Gordi, que se alistarán el el ejército de los ositos en una peligrosa misión para salvar el Bosque Mágico de los temibles unicornios. Pero... ¿Quiénes son realmente los villanos de esta historia?

El director gallego define esta película como "una mezcla entre Apocalipse Now, Bambi y La Biblia. Una mezcla de mi universo como autor con las películas bélicas y épicas, que me apasionan, y con las historias místicas y religiosas. Mezclé esas tres cosas y así surgió esta historia que enfrenta a ositos y unicornios".

Si la película Psiconautas (Alberto Vázquez, Pedro Rivero, 2015) surgía de una novela gráfica y del corto Birdboy (2012), este Unicorn Wars nace de otro corto de Alberto Vázquez: Sangre de unicornio (2013). “Los cortometrajes tienen sentido en sí mismos –asegura., pero en ambos casos me quedé con ganas de contar más cosas y las historias acabaron madurando con el tiempo. Este universo nació en una historia corta que hice en cómic hace 14 años, después lo desarrollé en ese corto, que estaba hecho a lápiz y acuarela y era mucho más suelto, más artístico. Pero cuando lo acabé me quedé con ganas de más, porque la idea me parecía buena”.

"Quiero que el espectador quede en shock" Unicorn Wars es el mejor trabajo de Vázquez, que tiene tres Goyas (por Birdboy, Psiconautas y Decorado), y que lo define de esta manera: “Es una especie de fábula sin moraleja. Porque en realidad no quiero transmitir ningún mensaje, sino provocar emociones y conflictos en el espectador y que quede un poco en shock”. “Me gusta provocar al espectador –continúa-, pero no provocar por provocar, sino para invitarle a reflexionar sobre cosas como la violencia física y psicológica, la ecología, las guerras familiares… Aunque no solo existe esa guerra externa, entre unicornios y ositos, sino que también hay una guerra interna en los personajes” “En general –concluye- a mí me interesa hablar sobre la justicia social, sobre el origen de la guerra y cómo esos conflictos armados solo nos llevan a la destrucción”. 02.05 min 'Unicorn Wars', estreno el 21 de noviembre

"Nunca habría imaginado que coincidiría con una guerra real" Alberto asegura que cuando empezó la película, hace seis años, nunca imaginó que pudiera coincidir con una guerra de verdad, como la de Ucrania: “Pensaba que una guerra así, como tradicional, pertenecía a otra época, o que no podía darse en Europa donde nos sentíamos seguros. Pero ese sentimiento ha cambiado radicalmente”. “Pero –continúa-, aunque la película gire en torno a esa guerra externa entre ositos y unicornios, la historia que más me interesa es la de la rivalidad entre esos dos hermanos que están en conflicto por el amor de su madre. Y me gusta mucho como esas dos guerras la externa y la interna o familiar se entrecruzan para resolverse en un lugar común, que es una gran batalla final”. Fotograma de 'Unicorn Wars' En los últimos Premios Quirino, Chelo Loureiro, productora de Unicorn Wars, nos comentó que no le hacía gracia que el líder de los ositos pudiera recordar a Putín. “No se parecen en nada –comenta Alberto-. Lo único que tienen en común es esa necesidad de conquistar un territorio, lo que al final es el origen de todas las guerras. Esa naturaleza violenta y destructiva es una de las partes negativas del ser humano y lo reflejamos en la película, que busca impactar y que los espectadores reflexionen sobre la violencia”. Por eso, en un momento de la película también denuncia que las guerras se hayan convertido en un negocio para algunos. “Creo que esa sociedad militarizada que tienen los ositos se mantiene gracias al interés por la guerra. Una guerra que mantiene la economía y al poder, como pasa en la actualidad. Hay a muchos países a los que les interesa que haya guerras y que incluso las promueven. Como la de Ucrania, con la que parece que hemos vuelto los tiempos de la Guerra Fría. Porque tanto Rusia como Estados Unidos no quieren perder su poder geopolítico o geomilitar. Ya veremos en qué acaba esta guerra”. Fotograma de 'Unicorn Wars'

El origen del mal Otro de los temas más potentes de la película es su búsqueda del origen de la maldad, a través de esos ositos mellizos. “Uno de los hermanos se siente más querido que el otro –nos cuenta Alberto-. Y por eso tienen una rivalidad, casi desde que estaban en el vientre de su madre”. “Uno de ellos representa el bien y por eso es bastante noble e inocente –añade-. Mientras que el otro es todo lo contrario, es un ser que representa un poco la maldad, la crueldad… Porque también me interesaba mostrar como dos personas de una misma familia, que han sido criados en el mismo entorno socioeconómico, pueden ser tan diferentes entre sí. Para averiguar cuál es el origen de esa maldad, si se nace con ella o se desarrolla”. Fotograma de 'Unicorn Wars' Una dualidad que también se manifiesta en la película entre lo masculino y violento (los ositos) y lo femenino (esos unicornios que representan a la naturaleza y que son hembras) “Es una película de contrastes –nos cuenta Alberto-. Empezando porque los ositos parecen adorables y luego son bastante crueles y violentos. Mientras que los unicornios, que pareen demonios oscuros, completamente negros, son la representación de la naturaleza”. “Además –continúa-, los ositos destruyen y los unicornios crean. Los ositos quieren destruir a los unicornios y el bosque en el que viven mientras que los unicornios viven para cuidar la naturaleza. Por eso todos los animales del bosque son femeninos. No hay ninguna alusión a la masculinidad. Mientras que los ositos viven en una sociedad militar y religiosa completamente masculinizada. Quería jugar con contrastes muy potentes que reforzasen los conceptos fundamentales de la película”. Fotograma de 'Unicorn Wars'

“Los ositos y los unicornios son iconos de nuestra infancia” En cuanto a por qué ha elegido como protagonistas a osos y unicornios, Alberto asegura que: “Porque son iconos que remiten a los cuentos, las fábulas, las parábolas, las series infantiles… Son iconos de nuestra infancia, que son muy bonitos. Y la película también tiene un punto muy bello con esos paisajes boscosos, los colores… creo que se puede hablar de problemas reales y actuales, como la violencia, desde esa metáfora de los mundos fantásticos. Y pienso que eso también le da un punto de vista original y muy particular. Y me interesa que mis trabajos tengan su propia personalidad”. Fotograma de 'Unicorn Wars' Destacar la belleza de ese bosque mágico en el que transcurre la película. “La naturaleza es muy importante para mí. Vivo en una zona espectacular de Galicia y me encanta escaparme siempre que puedo para hacer rutas. También me influyen los paisajes, la luz… creo que hay muchas cosas de Galicia en la película y también del País Vasco, a donde he viajado mucho durante la producción”. “Pero aparte, añade, también quería que esa zona del conflicto fuera como una especie de Vietnam imaginario, donde los ositos tenían que sobrevivir en condiciones extremas, enfrentándose a animales salvajes y enfermedades”. “Ese bosque y sus colores –añade-, son fundamentales en la película y reflejan las emociones de los personajes. Al principio el bosque es frondoso y lleno de colores y los ositos parecen ir más de picnic que a una guerra, pero a medida que el conflicto se recrudece y los personajes luchan o enferman, los colores se van saturando, haciéndose más fríos y más grises. El color y el paisaje van en consonancia con los sentimientos de los protagonistas”. Fotograma de 'Unicorn Wars'