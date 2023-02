Favoritos e incógnitas de los Goya 2023

La película As Bestas parte como favorita para la gala de Los Goyas, celebrada este sábado en Sevilla. Pese a sus 17 nominaciones, su victoria no es segura y tendrá que competir con Alcarràs, de Carla Simón, en los premios principales. No será el único duelo de una noche en la que Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, tiene mucho que decir y Modelo 77, de Alberto Rodríguez, acapara muchas nominaciones técnicas. Foto: EFE.