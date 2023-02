Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y México y Perú competirán por el Goya a mejor película iberoamericana en la 37 edición de estos premios. Han sido elegidas en un año en que se han presentado dieciséis títulos para esta categoría, aumentada en una nominación más, propuestos por las academias y los comités de selección de sus respectivos países.

Una historia que revisita un momento trágico de su país, señala la cineasta, desde otro punto de vista, “desde los márgenes”, no en la primera línea. Estrenada en España, ha sido muy bien recibida por crítica y público y participado en numerosos festivales como en la Quincena de Realizadores de Cannes y San Sebastián, con premios a la mejor ópera prima en el de Londres y el de Biarritz, y el de mejor actriz en Tokio, entre otros.

Rodada como una película clásica de juicios, con suspense incluido, estupendos actores y aderezado por el particular sentido del humor que parece que tenía Strassera, estremece por los testimonios de las víctimas quienes finalmente obtuvieron cierta reparación con la condena de varios de los inculpados. El alegato final del fiscal en este juicio a las Juntas Militares y su “Nunca más” ha quedado ya para la historia.

La Jauría, “el retrato de una generación de jóvenes acechados por la violencia” según su director, está interpretada por un grupo de actores no profesionales o naturales, e indaga en los orígenes de esa violencia y sus consecuencias mientras se pregunta si es posible escapar de ella y cambiar de vida. Participó en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, donde recibió el Grand Prix y el premio SACD de su sección paralela dedicada a los nuevos talentos, y en la sección Horizontes Latinos de San Sebastián.

Noche de fuego, de Tatiana Huezo

La película de la mexicana de origen salvadoreño Tatiana Huezo está basada en la novela Prayers for the Stolen, de Jennifer Clement, a la que la cineasta ha dado su toque personal adaptándola a la realidad mexicana. Cuenta la historia de tres amigas que viven en una aldea de las montañas del estado de Guerrero y que son obligadas por sus madres a cortarse el pelo y esconderse cada vez que llegan los grupos de narcotraficantes que se llevan a las niñas, de las que no se vuelve a saber nada de ellas.

Noche de fuego es la primera cinta de ficción de la directora después de los documentales Desde el lugar más pequeño y Tempestad y, como en ellos, refleja su preocupación por los temas sociales, la impunidad, la infancia robada, la mujer y la violencia. Ganadora de siete premios Ariel de la Academia de Cine mexicana, entre ellos el de mejor película, mejor guion adaptado y mejor coactuación femenina para mayra batalla, ha pasado por numerosos festivales internacionales, incluido el de San Sebastián.