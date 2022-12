As Bestas, de Rodrigo Soroyen, y Modelo 77, de Alberto Rodríguez, lideran las nominaciones a los Premios Goya con 17 y 16 candidaturas respectivamente, tras el anuncio realizado en la Academia de Cine de Madrid. Competirán por el Goya a mejor película con Alcarràs, de Carla Simón, Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, y La maternal, de Pilar Palomero: las tres, como As bestas, cuentan con la participación de RTVE en la producción.

Aunque As bestas y Modelo 77 dominen numéricamente las nominaciones, el duelo para la gala de Sevilla (donde tendrá lugar la ceremonia el próximo 11 de febrero) será, a priori, el de As bestas con Alcarràs, que sale reforzada del anuncio con un total de 11 nominaciones y con tres sus actores no profesionales reconocidos en las categorías de intérpretes revelación. Alcarràs ganó en Festival de Berlín, fue seleccionada por los académicos para representar a España en los Oscar y Carla Simón, de hecho, se encuentra en Los Ángeles en plena campaña previa.

En la categoría de mejor dirección, además de Carla Simón, Alberto Rodríguez, Rodrigo Sorogoyen y Pilar Palomero, se cuela Carlos Vermut por Mantícora, una de las sorpresas del anuncio al acumular cuatro nominaciones.

02.09 min 'As bestas', estreno 11 de noviembre

Cinco lobitos se confirma como una de las favoritas para los académicos con 11 nominaciones y es la favorita a mejor dirección novel, donde la presencia de mujeres cineastas que ha marcado la categoría en la última década continúa con la presencia de Carlota Pereda (Cerdita) y Elena López Riera (El agua), que competirán con En los márgenes, de Juan Diego Botto y Suro, de Mikel Gurrea.

En la categoría de mejor actriz, las finalistas son Marina Foïs (As bestas), Laia Costa (Cinco lobitos), Anna Castillo (Girasoles silvestres), Bárbara Lennie (Los renglones torcidos de Dios) y Vicky Luengo (Suro). Y, para mejor actor, Denis Ménochet (As bestas), Luis Tosar (En los márgenes), Nacho Sánchez (Mantícora), Javier Gutiérrez (Modelo 77) y Miguel Herrán (Modelo 77).