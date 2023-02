Lo primero que he de decir de este año 2022, que todo el mundo se empeña en calificar de "excepcional" del cine español, es que prefiero mil veces emplear un término que creo que se ajusta mucho más a la realidad, como es "excelente". Porque, si nos atenemos a lo de excepcionalidad, entenderemos como normal que otros años no haya un cine tan excelente como el que ha habido en este pasado 2022 y es algo a lo que yo me niego.

Dicho lo cual, 2022 comenzó siendo excelente (que no excepcional porque no ha sido la primera vez que una película española triunfaba en Berlín). Otra cosa es que hace tiempo que eso no ocurriese, pero ocurrió con esa película milagrosamente transparente y falsamente sencilla que es Alcarràs de Carla Simón. El cine es, entre otras muchas cosas, el arte de que lo difícil parezca fácil, de modo que Alcarràs es puro cine en su aparente falta de construcción, que no es otra cosa que una férrea construcción.

04.37 min Días de Cine: Alcarràs

Quizás a Alcarrás le ha perjudicado al final del año, o a mí me lo parece, precisamente su temprano éxito y estar en boca de todos tan pronto. Película milagro por su puesta en escena lleva además consigo el milagro de haber llevado a las salas a un buen número de espectadores a ver una película "rural" (otro término empleado demasiadas veces este año), con actores no profesionales y que en muchos lugares se ha visto subtitulada. Está claro que Carla Simón pertenece a ese tipo de cineastas que hacen que el espectador se olvide de que está viendo una película.

Antes de continuar con el resto de títulos que optan a mejor película, hay que hacer referencia a la total falta de atención de la Academia a Pacifiction, de Albert Serra. El hecho de que sea una grandísima película con absolutamente ninguna nominación a los Premios Goya creo que debería hacer enrojecer a más de uno, independientemente de las boutades sangrantes del cineasta contra el cine español.

El hecho de que Pacifiction sea premiada fuera de España y opte a un montón de Premios César solo me hace pensar que dentro de varios años la Academia del Cine Español y el cine español se rendirá a los pies de un cineasta tan singular como controvertido, pero brillante.

Cinco lobitos Sigo con los otros dos títulos candidatos a mejor película dirigidos por mujeres y comienzo por Cinco lobitos, el debut en el largometraje de Alauda Ruiz de Azúa, surgida de un proyecto de la incubadora de la ECAM que, por cierto, pudimos seguir en Días de Cine desde su mismo nacimiento hace ya unos cuantos años. 05.06 min Días de Cine: Cinco lobitos. Alauda Ruiz de Azúa, que ganó el premio El futuro es mujer en la pasada edición de los X premios Días de Cine, nos cuenta, en una película con personajes muy bien definidos inspirada en su propia experiencia personal como madre primeriza, las dificultades con su pareja por ese bebé recién nacido en la primera parte de la película para cambiar radicalmente cuando la hija, interpretada estupendamente bien por Laia Costa, va a ver a sus padres, Susi Sánchez y Ramón Barea, al norte. A partir de ahí la película se convierte en una película mucho menos desasosegante, pero sin duda más profunda sobre las relaciones familiares y sobre encontrarse a gusto con uno mismo. Otra de las sorpresas de la temporada, en la que desde la sencillez se cuentan cosas profundas que nos afectan e interesan a todos como seres humanos.

La maternal La maternal es el segundo largometraje de Pilar Palomero tras el éxito de Las niñas. La directora da un paso más de aquel excelente debut, y consigue otra película milagro, en la que casi todo el tiempo nos olvidamos de que estamos asistiendo a una película de ficción por el buen hacer de la directora y de sus intérpretes, entre quienes destaca por derecho propio esa niña milagro que es Carla Quílez, que ganó el premio a Mejor Interpretación en el Festival de San Sebastián y el premio Ha nacido una estrella igualmente en la pasada edición de los Premios Días de Cine. Carla interpreta a Carla en La maternal, una niña de 14 años cuya vida es un desastre, y, por si fuera poco, se queda embarazada, lo que hace que ingrese en ese centro, llamado "La maternal" que da título a la película, para madres menores de edad. 04.45 min Días de Cine: La maternal. De nuevo, como en los dos títulos anteriores, estamos ante una gran directora, que consigue evadir los lugares comunes para hacer un retrato certero de un asunto complicado, consiguiendo una película en la que todos los espectadores nos sentimos atrapados por la historia

Modelo 77 Llego ahora a las dos películas restantes nominadas y dirigidas por hombres, aunque he de decir que no me gusta mucho la distinción entre películas dirigidas por hombres y por mujeres porque lo que cuenta es el talento y no cualquier otra consideración. Y talento, ya lo he dicho, hay a raudales en los cinco títulos que aspiran a llevarse el Goya a la mejor película. Comienzo hablando de Modelo 77, una, de nuevo, gran película de Alberto Rodríguez, que se empeña en hacer inconscientemente un cine que retrata nuestra historia reciente. Y si consigue hacerlo es precisamente porque no es consciente. En Modelo 77 cuenta la historia de un grupo de presos comunes en la cárcel Modelo de Barcelona, que, tras la llegada de la democracia, luchan por una amnistía que se les negaba, mientras sí les fue concedida a los presos políticos. De nuevo, ya digo que como casi siempre en las películas de Alberto Rodríguez, un retrato muy nítido de un momento muy determinado de la historia reciente española que se vislumbra detrás de la historia de los personajes que protagonizan la película, en este caso esos presos a los que dan vida Javier Gutiérrez y Miguel Herrán, acompañados de Jesús Carroza y Fernando Tejero. 05.04 min Días de Cine: Modelo 77 Viendo Modelo 77 tengo la impresión de estar viendo una película en la que todos los elementos que conforman la construcción del relato cinematográfico están controlados con enorme sabiduría. Ello proviene por supuesto del guion escrito a dos manos entre el mismo Alberto Rodríguez y su compañero Rafael Cobos, pero también del montaje, de la fotografía de Álex Catalán y de la música de Julio de la Rosa, por cierto, ganador del premio a la mejor banda sonora en los pasados premios Días de Cine, así como la película fue ganadora del Premio del Público, votada por un 72% de los cerca de 1.800 votos totales que hubo. De la excelente, que no excepcional (porque no es excepcional que Alberto Rodríguez haga excelentes películas) Modelo 77 me quedo con esa frase que para mí ya es para la historia: "este país es para los hijos de los dueños".