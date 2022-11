Días de cine: Días de Cine: As bestas. | RTVE Play

Escrita por Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, y dirigida por el primerro, "As bestas", basada en un suceso real que tuvo lugar en un pueblo de galicia hace años, cuenta la historia de Antoine y Olga, una pareja francesa que se instaló hace tiempo en una aldea del interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con los lugareños no es tan idílica como desearían. Un conflicto con sus vecinos, los hermanos Anta, hará que la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto de no retorno.