Clara Lago y Antonio de la Torre son los presentadores de la gala de los Goya 2023. Se sienten agradecidos por el reto que les han propuesto desde la Academia de Cine, han explicado en Las tardes de RNE. A un mes de aquella noche, confiesan que ya hay nervios, pero que todavía tienen “esa falsa sensación de que queda mucho tiempo”.

El guion de la gala de este año lo firma el director de cine Fernando Pérez. De la Torre señala que no se han fijado con presentadores de otros años en los que ha habido “un perfil de gente con más comedia” como Andreu Buenafuente o Manel Fuentes.

Lago añade que “las comparaciones son odiosas” y destaca que si los han elegido y han confiado en los dos será porque la Academia “ha querido optar por otra cosa” y “no están buscando el mismo perfil que otros años”.

Avanzan que plantean una noche con “un equilibrio entre hacer una cosa amena y hablar del cine que tenemos, del mundo en que vivimos y de cómo se relaciona a través del cine y como el cine nos lo cuenta y que tampoco sea un rollo patatero”.

Los agudos imposibles

Claro Lago revela que fue Antonio de la Torre quien le llamó para proponerle la propuesta de presentar la gala. Fue “directamente y al mismo tiempo que la Academia se lo estaba comunicando a mí representante”. Le dijo “te quiero proponer una cosa, pero antes de que me digas que no, déjame que te lo explique yo”.

Pensaba que le iba a plantear “un proyecto profesional” y entonces fue con le reveló que “presentamos la gala de los Goya”. Recuerdo cómo soltó “un grito directamente”, se fue “a unos agudos imposibles” y “al principio le dijo que no”. De la Torre le avanzó que para esta edición “la Academia quiere hacer otra cosa”.

Lo primero que pensó fue en “presentadores cómicos” y se dijo “¿qué pinto yo aquí?”. Añade que “yo soy maja, pero no soy cómica profesional, admiro profundamente a los cómicos de profesión. Me parece super difícil y super necesario. Yo soy muy buen público. Soy una persona risueña. Me río mucho, pero me parece muy difícil hacer reír. Les tengo mucho respeto”.

Finalmente dijo que sí: “Mi chico, mis padres y mi entorno me dijeron ‘pero tía, te proponen esto la noche del cine español, de tu profesión, estar en un año como este de cine, la primera gala post pandemia que ya la gente puede celebrar de verdad, con Antonio”.