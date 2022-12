As Bestas golpea primero y se lleva la gala de los Forqué, los premios que conceden los productores españoles, donde el thriller rural Rodrigo Sorogoyen ha obtenido el premio a mejor película y mejor actor (Denis Ménochet).

En la gala, celebrada en el Palacio Municipal de IFEMA Madrid, sale también triunfadora Apagón, reconocida como mejor serie y con premio al mejor actor para Jesús Carroza.

La victoria de As bestas, que cuenta con la participación de RTVE en la producción, rompe definitivamente lo que las nominaciones de los Goya ya apuntaban: Alcarràs ya no es indiscutiblemente ‘la película española del año’ para el sector audiovisual. La película de Carla Simón, que el próximo 21 de diciembre conocerá si pasa el primer corte de mejor película internacional en los Oscar, ganó el Festival de Berlín hace ya 10 meses: un hito histórico que parece diluido ante el éxito presente de As bestas.

02.04 min Denis Ménochet gana el premio a mejor actor por 'As Bestas' en los Forqué

La película de Sorogoyen, que igualmente tuvo una lujosa puesta de largo en el Festival de Cannes, lleva seis semanas posicionada entre lo más alto de la taquilla, hecho desde luego muy valorado por Egeda, la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales que organiza y vota los premios. "Seguro que ha estado reñídisimo, si hemos ganado ha sido por un voto", ha dicho Sorogoyen. "Cinco lobitos ha sido la película que más veces me ha hecho llorar este año; Alberto (Rodríguez), tú eres mi maestro y Carla ha hecho dos películas y son dos obras maestras. ¡Viva en cine español!".

El actor francés Denis Ménochet ha logrado el premio a mejor actor y ha demostrado sobre el escenario que las lecciones de español, idioma que desconocía cuando aceptó interpretar al acosado protagonista de As bestas, fueron provechosas. Menos sorpresa en el premio de mejor actriz: Laia Costa, protagonista de Cinco lobitos ha ganado por su papel de madre primeriza en el realista y emotivo drama dirigido por Alauda Ruiz de Azúa, que también se lleva el Premio al Cine en educación en valores. Costa apunta a favorita para toda la temporada de premios, Goya incluido.

02.00 min Laia Costa gana el Forqué a mejor actriz con 'Cinco lobitos'

La gala, presentada por Adrián Lastra y Esmeralda Pimentel, tuvo su escena más empotiva con el homenaje a Verónica Forqué, fallecida hace un año e hija del productor y director José María Forqué que da nombre a los premios. Antonio Resines y Silvia Abascal se emocionaron sobre el escenario al recordar a su compañera y amiga íntima.

03.54 min Antonio Resines y Silvia Abascal se emocionan al recordar a Verónica Forqué en los Premios Forqué