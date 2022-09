'Labordeta, un hombre sin más', el documental que redescubre al poeta, político y cantautor

Alrededor de casi 50.000 personas pasaron a despedirse del cantautor, poeta y político José Antonio Labordeta, en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, en 2010, donde se situó su capilla ardiente. Esos momentos del velatorio se le quedaron marcados en la piel a toda su familia, y especialmente a una de sus hijas, Paula.

"La gente pasaba con unas lágrimas y un dolor que parecía que estaban despidiendo a un padre, a un hermano o a un amigo muy querido, con una tristeza bestial, pero a la vez un amor impresionante, algo que se podía palpar y que recuerdo como algo físico", explica a RTVE.es Paula Labordeta.

Desde entonces su hija, que ha trabajado toda su vida en televisión, sabía que no podía dejar escapar esta historia y que tenía que contar la realidad que había detrás de su padre. En codirección junto al cineasta Gaizka Urresti realiza Labordeta, un hombre sin más, un documental que recoge el rostro más íntimo de su figura y que se estrenará en los cines el 23 de septiembre. Las salas acogerán la película durante un tiempo extendido, ya que no se piensa subir a ninguna plataforma de streaming de momento.

Con esa despedida multitudinaria por su muerte se inicia esta historia que redescubre una época histórica para comprender quién fue Labordeta. "La intención es que la gente entienda todo, que no solamente conozca "Canto a la libertad", sino que entienda por qué la canta y en qué momento la escribe", señala.

Pasaron varios años hasta que pudo iniciar el proyecto, ya que le hacía falta separarse "del dolor de la muerte para hacer un documental más libremente". Fue entre 2015 y 2016 cuando se inició la idea de realizar una película más íntima, que no solo contara los momentos épicos.

"Me hacía falta otra visión, la mía sola hubiera quedado coja", afirma Paula Labordeta sobre la participación de Gaizka Urresti como codirector, aparte de ser el productor del proyecto.

Aunque luego fue Urresti quien animaba a que la historia fuera contada como un viaje, en el que tuvieran mucha presencia su mujer Juana de Grandes y sus hijas. "La película no es solo Labordeta, es las mujeres de Labordeta también, hay un doble discurso", destaca el co-director.

El documental ha supuesto ser un trabajo muy colectivo, contado con mucha verdad por todas las partes."Hemos intentado vaciarnos absolutamente, ser lo más sinceras posible", revela Paula Labordeta

La idea era huir de los "bustos parlantes" para la narración, así que para los entrevistados con los que utilizan esta fórmula, que consiste en personas hablando a cámara, no los sitúan en un sitio cualquiera, sino en el despacho de Labordeta . "Es diferente preguntar a la gente en un estudio que tocando sus objetos o su mesa", comenta Urresti.

El hallazgo de un diario marca el relato

Durante el proceso, su mujer Juana de Grandes se encontró un diario de Labordeta, en el que escribía sus pensamientos o sentimientos respecto a las cosas que le sucedían. "Ya intuíamos de alguna manera que los tenía por lo que decía", revela Paula Labordeta.

El diario sirve como eje central de la historia, ya que a través de sus frases se van narrando distintos momentos de su vida. "Lo interesante de este diario es que estás viendo lo que él estaba escribiendo en ese momento", señala.

"Qué pena que no siguiera escribiendo más", asiente Urresti. Llega un momento en el que el diario se termina, entonces para la parte final del documental la historia se cuenta junto a un poema que escribe unos meses antes de su muerte.

Fotograma del diario 'Labordeta, un hombre sin más' Urresti Producciones

Dentro de todos los elementos narrativos, también se encuentra un gran archivo fotográfico y audiovisual, donde hay unos vídeos antiguos muy especiales.

Gaizka Urresti al ver una fotografía del viaje de novios en Mallorca, se dio cuenta de que en ella Labordeta llevaba en la mano una cámara super 8, que no encontraban. Cuando ya estaban a punto de comenzar el montaje, Paula localizó de repente la cámara. "Me puse a temblar porque no sabía si estábamos a tiempo de mandarlas a digitalizar", destaca. Pero finalmente, se incluyó una escena del viaje de novios con la que crearon una especie de declaración de amor.

En todas esas imágenes de archivo se pueden ver actuaciones del artista en varios sitios del país. Destaca un concierto homenaje a La Pasionaria, que estaba grabado en mala calidad, pero que supone una joya dentro de la historia.