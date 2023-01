La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado a los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo, a una reunión sobre el salario mínimo después de que el primer encuentro de esta mañana haya terminado sin acuerdo.

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y los equipos técnicos de los sindicatos no han cerrado un pacto sobre el incremento del SMI, actualmente en 1.000 euros brutos en 14 pagas, para este año. El objetivo del nuevo encuentro es tratar de desbloquear la situación.

Los expertos que asesoran al Gobierno han recomendado elevar el SMI entre un 4,6% y un 8,2% para 2023, lo que situaría esta renta mínima en entre 1.046 y 1.082 euros al mes.

Antes de la primera cita en el Ministerio de Trabajo, Pérez Rey, lamentaba "profundamente" la ausencia de la CEOE. "Yo creo que una medida que afectará a millones de personas no puede tener una patronal ausente, no puede tener una patronal que no venga a escuchar lo que el Gobierno tiene que decir (...). Es una irresponsabilidad", decía.

El número dos de Díaz pedía a la patronal "reflexión" y que vuelva a la mesa de negociación porque "no puede desentenderse de una cifra que es decisiva" tanto para los trabajadores como para las empresas.

Falta de responsabilidad También en declaraciones previas a la reunión, la secretaria confederal de Acción Sindical de CC.OO., Mari Cruz Vicente, ha criticado la ausencia de la CEOE y su "falta de responsabilidad". "Esto demuestra que las organizaciones empresariales, en esta coyuntura, todo lo que se trata de incrementar salarios, parece que lo rehuyen. A mí y a mi sindicatos nos parece una falta de responsabilidad", ha añadido. Comisiones Obreras ve bien situar el SMI entre los 1.082 euros y los 1.100 euros mensuales. Desde UGT, la subida del salario mínimo interprofesional hasta 1.100 euros, es algo que resulta indispensable para que “algunas personas puedan sobrevivir". Su secretario general, Pepe Álvarez, justifica el incremento en RNE porque la inflación supone "una situación complicada”. El líder sindical considera también que, tras un año de negociaciones, “no hay más cuerda para un pacto de rentas”, en el que además critica que no se han tenido en cuenta a patronal y sindicatos, y sobre el que opina que está retrasando la aprobación del SMI. 09.06 min Las Mañanas de RNE - Pepe Álvarez (UGT): "Nosotros concluimos hoy las negociaciones del SMI" - Escuchar ahora Por su parte, la CEOE no ha acudido al encuentro y queda "a la espera de recibir formalmente una propuesta del Gobierno para poder analizarla en profundidad" con sus organizaciones.