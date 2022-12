El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha acudido este miércoles a la mesa de diálogo social sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sin una propuesta concreta de subida para 2023, según los sindicatos, que mantienen su reivindicación de que suba a 1.100 euros, y esperan que en el próximo encuentro, del que aún no hay fecha, presente una cifra concreta para negociar.

Las organizaciones empresariales, que no han asistido a la reunión, han hecho llegar al Gobierno una propuesta por escrito en la que plantean una subida del SMI desde los actuales 1.000 euros mensuales a 1.040 euros, lo que implicaría un incremento, en valores relativos del 4%.

“��La CEOE no ha asistido a la reunión con Trabajo sobre el SMI



▪️ Han enviado por escrito su propuesta y plantean una subida del SMI del 4% hasta los 1.040



▪️ Trabajo no ha propuesto cifra, pero Díaz advierte que no se negocia "en diferido"https://t.co/xe0V0XhYkG pic.twitter.com/uCEoZIBSmk“