Antonio Garamendi, reelegido presidente de la CEOE

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha reelegido este miércoles a Antonio Garamendi como presidente para los próximos cuatro años tras imponerse con un 83 % de los votos a su única rival, la vicepresidenta de Foment del Treball, Virginia Guinda.

Garamendi, quien ocupa la presidencia de la CEOE desde 2018, ha obtenido un total de 534 votos, frente a los 87 de Guinda. El empresario vasco partía como favorito pues, desde que se anunciase su candidatura, había recibido el respaldo de distintas organizaciones como la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto), la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) o la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), entre otros, además de distintos territorios.

Durante estos dos años en el cargo, Garamendi ha firmado junto al Gobierno y los sindicatos hasta 14 acuerdos, entre ellos, la reforma laboral o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), si bien las relaciones se fueron enfriando después de la pandemia, con el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el Estatuto del Becario y el SMI para 2023 todavía pendientes.

"Si no llegamos a acuerdos, la pregunta sería, ¿para qué estamos?", ha resumido el recién reelegido presidente, quien ha hecho una apuesta por el diálogo, siempre "desde la moderación y la independencia". Aunque ha apostillado: "Cuando hay que decir que no, diremos que no".

Hasta principios de noviembre, parecía que Garamendi tenía la carrera a la reelección despejada. Algún empresario, como el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, amagó con presentarse a las elecciones de la CEOE, aunque retiró su candidatura. Sin embargo, a comienzos de este mes, la vicepresidenta de Foment del Treball, Virginia Guinda, confirmó su intención de competir por la presidencia de la patronal.

"Lo más importante es la palabra unidad" En su discurso de reelección, Garamendi ha hecho un llamamiento a la unidad dentro de la organización, pues a su juicio es "lo más importante". "Aprovechamos que estamos en este auditorio, cuando una orquesta funciona es cuando todos los instrumentos son imbatibles. Os invito a que trabajemos estos cuatro años unidos, juntos", ha añadido, en una alusión al Auditorio Nacional de Madrid, donde se han celebrado los comicios. “Somos hijos de la Constitucion y no nietos de la guerra“ El empresario vasco ha reconocido que son "tiempos difíciles" para las empresas y que, a su vez, hay tres asuntos que les preocupan especialmente: la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria y la calidad de las normas. En este punto, y en una clara referencia a la ley del 'solo sí es sí', ha puntualizado que "no hay calidad en la norma, de tal manera que incluso nos encontramos con situaciones rocambolescas desde el punto de vista que tienen que decir los jueces". "Somos hijos de la Constitucion y no nietos de la guerra. Estamos para sumar y para unir", ha añadido, haciendo una "apuesta decidida por la Constitucion, las normas y por la españa unida y diversa" y sin olvidar a la corona, que a su juicio "es la clave de boveda de la arquitectura contstitucional".