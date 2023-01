La CEOE ha anunciado esta noche que "no se dan las condiciones" para que pueda asistir a la reunión que ha convocado el Ministerio de Trabajo para tratar de cerrar con patronal y sindicatos la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2023.

En un comunicado, la CEOE explica que ya trasladó al Ministerio en diciembre su planteamiento respecto al SMI sin que haya recibido una respuesta, por lo que no acudirá al encuentro de este martes y queda "a la espera de recibir formalmente una propuesta del Gobierno para poder analizarla en profundidad" con sus organizaciones.

La patronal mantiene que el salario mínimo debería de subir el 4%, hasta 1.040 euros brutos al mes en 14 pagas, supeditado a establecer un régimen de deducciones aplicables al sector agrario y de modificar la normativa de revisión de precios en los contratos con el sector público para poder repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución.

Fuentes de la CEOE a RTVE han indicado que "quedamos a la espera de recibir formalmente una propuesta del Gobierno para poder analizarla en profundidad con nuestras organizaciones".

Frente a la postura de la CEOE, los sindicatos UGT y CCOO creen que el SMI tendría que subir al menos un 10%, hasta 1.100 euros brutos mensuales, mientras que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado partidaria de un incremento que se sitúe en la parte alta de la horquilla planteada por el comité de expertos (entre 1.046 y 1.082 euros).

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, lleva días insistiendo en que la subida del SMI debería enmarcarse en un pacto de rentas entre patronal y sindicatos que establezca una orientación para el conjunto de salarios negociados en convenio colectivo.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha criticado la intención de la vicepresidenta primera de querer vincular el SMI a la negociación colectiva porque su preocupación está en los salarios más bajos, "los que están teniendo más dificultades para llegar a final de mes" y considera agotada la negociación.

La decisión última sobre el SMI es del Gobierno, que solo está obligado a consultar a los agentes sociales y que ha señalado que la subida se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

Desde Trabajo plantean una subida que puede llegar hasta los 1.082 euros

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha indicado que es "partidaria" de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) teniendo en cuenta "el tramo alto" propuesto por el comité de expertos, que planteó una horquilla de entre 1.046 y 1.082 euros.

Desde la CEOE no ven viable esta propuesta. El presidente de la organización, Antonio Garamendi, advirtió que a "no todas las empresas les va tan bien" y que no pueden asumir esta subida.