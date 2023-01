Los bajos tipos de interés durante el primer semestre y las posteriores subidas en la segunda mitad del año aceleraron las decisiones de compra de vivienda en 2022. Todo apunta a que el año cerrará con un nuevo récord en el mercado de compraventa, con una previsión de más de 600.000 operaciones en todo el país, cifras que no se registraban desde 2007, coincidiendo con el inicio de la crisis financiera.

Sin embargo, este momento dulce para la vivienda contrasta con las previsiones para los próximos meses: los principales organismos estiman que la inflación seguirá en valores relativamente altos y que la economía española frenará su ritmo de crecimiento hasta el entorno del 1,5 %. Ante este contexto, ¿se contagiará el mercado de la vivienda de esta ralentización en 2023?

Los expertos consultados por RTVE.es aseguran que el sector aguantará el tirón de años anteriores, pese a la subida de tipos: las operaciones de compraventa disminuirán, aunque levemente; los precios seguirán siendo elevados y no se esperan correcciones a la baja; mientras que el mercado hipotecario se resentirá y la hipoteca mixta ganará terreno.

Cabe recordar que, tras el parón de 2020 como consecuencia de la pandemia, la compraventa de vivienda inició una tendencia al alza que aún continúa: en 2021 se registraron 565.523 operaciones , la cifra más alta desde 2007; mientras que en los once primeros meses de 2022 (últimos datos disponibles), ya se han superado las 600.000 transacciones.

Lo cierto es que los precios parten de niveles muy superiores a los de 2021. De acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el valor de tasación promedio de la vivienda libre anotó de junio a septiembre un crecimiento interanual del 4,7 %. No obstante, si se compara con el trimestre anterior, por primera vez se registra desde el inicio de la pandemia una caída en el valor del metro cuadrado : pasa de los 1.740,7 euros registrados entre abril y junio a los 1.740 euros. Y, aunque se trata de una cifra casi testimonial, supone el primer descenso registrado en más de dos años.

La agencia de calificación Fitch va más allá y estima que el residencial español se encarecerá de media entre un 2 % y un 4 % en 2023 , al tiempo que seguirá repuntando entre un 3 % y un 5 % en 2024, según el informe Global Housing and Mortgage Outlook, publicado el pasado mes de diciembre. Entre otros motivos, alude a un “bajísimo riesgo” de un exceso de oferta de vivienda y un “número limitado” de ventas forzadas.

En lo que respecta a los precios, y de acuerdo a esta “moderación” de las transacciones, el subdirector de la UCI considera que “se ajustarán” en el primer y segundo trimestre del año. “Pero esto no quiere decir que bajarán”, recalca, pues “en la mayoría de provincias no se ha alcanzado el pico de precios que se dio en 2007 y 2008”, en plena burbuja inmobiliaria.

El euríbor "no superará el 4 %"

Gran parte de su evolución dependerá de las decisiones de política monetaria que lleve a cabo el Banco Central Europeo (BCE) en los próximos meses. De momento, y aunque los riesgos generados por los mercados energéticos y la guerra en Ucrania han retrocedido, la inflación continúa muy lejos del objetivo marcado por el supervisor (2 %), por lo que es previsible que los tipos de interés sigan subiendo para contener el alza de los precios.

En diciembre, el euríbor a 12 meses -el indicador más utilizado en España para calcular las hipotecas- cerró por encima del 3 %, una tasa que no se alcanzaba desde 2008. Según los expertos consultados, durante los próximos meses continuará subiendo, aunque de forma contenida: “Veo una tendencia durante este año de ligeras subidas, pero no tan importantes como las que se han producido en 2022”, apunta el experto en mercado inmobiliario Iñaki Usain, quien cree que este índice "no superará el 4 %" en este ejercicio.