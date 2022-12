La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al Gobierno de "ocultar los verdaderos" datos de paro (en noviembre ha bajado en 33.512 personas) a través de los fijos discontinuos y ha anunciado que su partido presentará una iniciativa en el Congreso exigiendo "transparencia".

Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha considerado que la polémica por la forma en que se computan los trabajadores fijos discontinuos es "un intento desesperado y angustioso por intentar ensuciar unos datos extraordinarios" de empleo.

En una entrevista en el Canal 24 Horas, Escrivá ha defendido que no ha habido un cambio de metodología respecto a los fijos discontinuos, cuyo incremento se debe a que tras la reforma laboral muchos trabajadores temporales han pasado a este tipo de contrato, que les da mayor estabilidad, ya que mantiene su vínculo con la empresa.

Esta semana, Fedea publicó un informe en el que achacaba la caída del paro a un ajuste en los registros estadísticos de los demandantes de empleo fijos discontinuos. En concreto, a cierre de octubre había más de 400.000 fijos discontinuos inactivos que no se contabilizaron en el paro registrado publicado por el SEPE, por no entrar en la definición de desempleado.

Polémica "espuria y estéril"

Escrivá ha matizado que los contratos fijos-discontinuos cuando no trabajan no se contabilizan como afiliados a la Seguridad Social y tampoco como parados porque no buscan activamente empleo. El ministro recalca que "no hay ningún cambio" en cómo se computan estos datos y "toda esta polémica es espuria, estéril y amplificada" cuando lo "importante" es que se está reduciendo la precariedad en el mercado de trabajo.

Preguntados por el desglose de demandantes de empleo por relación laboral, donde se vería el detalle de los fijos discontinuos, los secretarios de Estado de Empleo y de Seguridad Social han señalado que no se disponen aún de esas cifras ni tampoco del detalle de cuántos fijos discontinuos han pasado a la inactividad.

El dato que si han ofrecido es que los fijos discontinuos suponen el 7% del total de asalariados con contrato indefinido.