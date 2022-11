Finaliza sin acuerdo la reunión de los Veintisiete este jueves en un consejo extraordinario de energía en Bruselas. Los ministros de energía europeos han debatido la propuesta que la Comisión lanzó este martes para limitar al precio del TTF holandés, de referencia para Europa, a 275 euros/MWh en situaciones excepcionales, pero finalmente no ha habido un consenso.

Sí hay consenso con respecto a dos reglamentos que para contener el precio de la energía, como las compras conjuntas, el mecanismo de solidaridad y el impulso de las energías renovables. Sin embargo, estos finalmente no se han aprobado este jueves porque muchos países, entre ellos España, consideran que estas medidas están interrelacionadas con el límite al gas que, tal y como ha planteado la Comisión, no convence a más de una quincena de socios.

Por tanto, el debate ha sido tenso y ha tenido posturas muy marcadas. Hay países que no ven con buenos ojos este límite, como Francia, Polonia y Eslovaquia, aunque es España quien lidera el rechazo a este sistema. "No puede exigirse un precio tan alto que nunca jamás llegará a aplicarse", ha señalado la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en su llegada a la cita este jueves.

Antes de la reunión, Ribera ha explicado que, según las condiciones de este límite propuesto por Bruselas, está ideado para que no se aplique y, por tanto, considera que es "una broma de mal gusto". Además, ha matizado que ve erróneo establecer un precio fijo, ya que sería "mucho más razonable" poner un tope dinámico que pueda desactivarse de forma clara, simétrica y automática. España, por tanto, no está de acuerdo ni con la cifra, ni con el tipo de límite, ni con las condiciones que se requieren para su aplicación.

Alemania y Países Bajos, que siempre han sido reticentes a cualquier medida que limite los mercados energéticos, tampoco están de acuerdo con este límite planteado por Bruselas porque, según defienden, plantea riesgos para el suministro de gas.

En este contexto, los ministros de Energía tienen previsto reunirse el próximo 13 de diciembre para abordar todas estas cuestiones y determinar cómo será el mecanismo que limite el precio del gas.

Aparte del límite dinámico, Ribera ha destacado que otros países también han defendido que el límite no debe fijarse solo en el precio del mercado diario, sino que también a medio y largo plazo . En esta línea, la ministra espera que todas las cuestiones tratadas este jueves, vinculadas en tres textos, se aprueben en la próxima reunión: "Esperamos llegar con un texto limpio, soy optimista para poder respaldarlo y adoptarlo cuanto antes".

Un límite temporal para situaciones excepcionales

Según el planteamiento de la Comisión, este mecanismo limitará a 275 euros/MWh solo si se cumplen dos condiciones: si el precio dentro del mercado regulado de gas TTF holandés supera 275 euros durante dos semanas, y si la subida tiene al menos 58 euros de diferencia con la referencia del gas natural licuado (GNL) durante diez días seguidos. Este sistema no se aplicará a los mercados no regulados, según la propuesta.

Además, para aplicarse también requiere de la autorización de varias instituciones y tendrá un freno de emergencia por si perturba gravemente los mercados. Una vez en funcionamiento, el límite se desactivaría si dejaran de cumplirse las citadas condiciones, e incluye una "robusta cláusula de suspensión" que permite a la Comisión desactivarlo “en minutos” si algo funciona mal.

Según la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, "no es una intervención", sino para prevenir niveles excesivos que no se alineen con el resto de valores globales. No obstante, España critica que es un límite muy elevado y, de hecho, si se repasa el histórico de precios del TTF holandés, solo se superó esa cifra entre el 23 y el 28 del pasado mes de agosto.

Este límite ya fue rechazado el pasado martes por Teresa Ribera, que señaló que el Gobierno se va a oponer "con rotundidad" a ese límite de 275 euros, una medida que ha considerado "una tomadura de pelo". Por su parte, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, también la ha calificado de "claramente insuficiente".

"No vamos por el buen camino si esa es la opción, y España considera que esta propuesta podría incluso tener efectos perversos, no de reducción, sino de aumento de precios", ha señalado Sánchez este miércoles. En esta línea, ha exigido a Bruselas "más compromiso europeo" y "ambición".

Además, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha indicado este jueves que, a pesar de que "es un primer paso", el límite propuesto por la Comisión "no está a la altura" de lo que se necesita en este momento para poder garantizar una estabilidad y contención de precios energéticos, muy marcados por la guerra de Ucrania.