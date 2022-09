Los ministros de Energía de la Unión Europea (UE) ha instado a la Comisión a poner en marcha de forma urgente un paquete de medidas para hacer frente a la crisis energética, la escalada de precios de la electricidad y los cortes de suministro llevados a cabo por Rusia. Entre otras, se contempla fijar un límite al precio del gas y a los beneficios que obtengan las tecnologías inframarginales -como las renovables o la nuclear-, así como reducir el consumo de luz y otras medidas que aborden el problema de la reducción de liquidez de hogares y empresas.

El organismo que preside Ursula von der Leyen es el encargado de hacer esta propuesta formal, que se anunciará el próximo martes y que, posteriormente, deberá ser debatida por los Veintisiete en el Consejo Europeo, con el fin de que las medidas sean aprobadas antes de fin de mes. El encuentro, que se ha prolongado durante unas cinco horas, ha comenzado con un minuto de silencio y con un crespón negro en las banderas europeas del interior del edificio por la muerte de la reina Isabel II.

Los ministros han llegado divididos a la cita. No existía un acuerdo unánime acerca de cuáles son las mejores medidas para intervenir de emergencia el mercado eléctrico y si hay que reformarlo a medio plazo. El debate partía de la propuesta de la Comisión Europea, que presentó esta semana un paquete con cinco iniciativas para abordar los altos precios energéticos, en línea con las presentadas este viernes.

“Me complace anunciarles que los ministros han estado de acuerdo en encontrar una solución urgente y firme para paliar los elevados precios de la energía. El debate no ha sido fácil, pero hemos dado un mensaje claro sobre qué hacer", ha señalado el ministro de Energía checo, Josef Sikela, cuyo país ejerce actualmente la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

Según ha detallado, el mandato a la Comisión ha sido actuar sobre cuatro ámbitos: una intervención urgente para topar el precio del gas, limitar los ingresos de los productores de electricidad con bajos costes de producción, también medidas para una coordinada reducción de la demanda de electricidad, así como otras que ayuden a resolver el problema de la liquidez. "Es fundamental que garanticemos que no dejamos de lado a los ciudadanos ni a las empresas", ha añadido Sikela.

El tope al precio del gas ruso divide a los Veintisiete

No obstante, no está tan claro que el conjunto de países aprueben todas estas medidas en la próxima cumbre europea. La más polémica es el tope al precio del gas ruso. "Hay algunos países que no apoyan la idea de limitar nada que proceda de Rusia, no muchos" y "hay una inmensa mayoría de países que entienden que es importante medir bien, pero tomar medidas en esa dirección", ha señalado la vicepresidenta española y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a su llegada a Bruselas.

Algunos Estados miembros como Alemania se muestran reacios a topar el gas ruso porque en su opinión podría comprometer la seguridad del suministro, mientras que otros países se han manifestado a favor del techo, como Francia; y otros, como Polonia, Estonia, Luxemburgo, Eslovenia o Bélgica creen que debería extenderse al conjunto del gas que importa Europa.

01.14 min El límite al precio del gas ruso ha sido un motivo de división entre los Veintisiete en la reunión extraordinaria de los ministros de Energía europeos este viernes en Bruselas.

En este sentido, la comisaria de Energía de la UE, Kadri Simson, ha asegurado que en el encuentro los ministros han reclamado a la Comisión que "analice los efectos que tendría un precio de gas al resto de importaciones de la UE". Si bien, en su opinión, "si lo que queremos es hace frente a la manipulación rusa, tiene sentido abordar solo un tope al gas ruso". Aun así, ha dicho que "por ahora todas las opciones están sobre la mesa".

Sí que ha habido más consenso en otras medidas, como utilizar de alguna manera los beneficios de las empresas energéticas en beneficio de los consumidores, dar liquidez a las empresas y también reducir el consumo eléctrico.