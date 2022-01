La última cumbre europea del año, que ha reunido este jueves a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) en Bruselas, ha concluido sin grandes avances, pues los Veintisiete no han conseguido adquirir un compromiso común para hacer frente a la nueva ola de coronavirus y la amenaza de la variante ómicron, ni han acordado una respuesta comunitaria para poner freno a las subidas desbocadas en el precio de la luz, que alcanza a diario un récord tras otro.

Precisamente España ha sido una de las firmes defensoras de ambas posiciones, al rechazar las decisiones unilaterales de países como Portugal, Italia o Irlanda, que exigen presentar una prueba negativa, además del certificado COVID, para acceder al interior de sus fronteras nacionales; y tachar de "insuficientes" la propuesta formulada por Bruselas respecto a la posibilidad de compras centralizadas de gas, ya que las limita solo a situaciones de emergencia.

"Desgraciadamente, no hemos podido llegar a un acuerdo en el punto de la energía", ha señalado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa al término del Consejo, aludiendo a que determinados países -Polonia y la República Checa, según fuentes conocedoras a RTVE- no han aceptado un acuerdo de mínimos para regular el mercado, que para España era "suficiente" y "han metido otros temas que no tienen nada que ver con el alza de precios".

Entre estos temas, Sánchez ha señalado elementos como la conocida "taxonomía", que debate si se debe incorporar la energía nuclear o el gas como fuentes de energía transitorias ante el elevado precio del gas natural o de los mercados de derechos de emisión del CO 2 . Por otro lado, España ha tratado -"y estábamos muy cerca de llegar aun acuerdo", ha dicho- de "instar a la Comisión a ser más concisa y detallada en los informes que tiene que publicar en abril en lo relativo al funcionamiento del mercado de la electricidad y de las respuestas en el corto plazo al alza de la luz". "No contaba con el suficiente consenso y esto ha impedido que tengamos una conclusión acordada. Lo lamentamos", ha añadido.

02.45 min Los 27 no llegan a un consenso sobre la crisis energética: "Hay estados que no han aceptado un acuerdo de mínimos"

De esta forma, los líderes europeos se han emplazado, por segunda vez, a abordar el debate en la próxima cumbre, que tendrá lugar en marzo de 2022. "Es un debate difícil, pero el Gobierno español va a seguir en los próximos consejos levantando la bandera de que también tenemos que dar una respuesta a nivel europeo", ha asegurado. Ya en el Consejo de octubre, los Veintisiete pospusieron el debate de la electricidad a diciembre ante la falta de consenso y, de nuevo, ha vuelto a saldarse sin acuerdo.

España pide más medidas para frenar el repunte de la luz A su llegada a la cumbre, el presidente del Gobierno ha considerado "insuficiente" la propuesta formulada por Bruselas respecto a la posibilidad de compras centralizadas de gas, ya que las limita solo a situaciones de emergencia. Así, Sánchez ha incidido en que los precios de la energía "siguen al alza en toda Europa" y, por tanto, se hace necesario "revisar la forma en la que se estructura la formación de los precios de la energía a nivel europeo". 00.25 min Sánchez ve "insuficiente" la propuesta de Bruselas que limita las compras conjuntas de gas a situaciones de emergencia Este viernes el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista alcanzará los 309,20 euros el magavatio hora (MWh), lo que supone un nuevo récord histórico por tercer día consecutivo, al superar los 302,48 euros registrados este jueves y batir por tercera vez la cota de los 300 euros. De esta forma, el Ejecutivo español considera que la UE debe adoptar más medidas de forma coordinada para hacer frente al alza de los precios de la energía, ya que a su juicio ese aumento de los costes puede poner en peligro la recuperación económica. Así lo han señalado fuentes de la delegación española a RTVE. Respecto a dicha recuperación, y en el marco del Consejo, los Veintisiete se han comprometido a seguir coordinando sus políticas fiscales y a responder con agilidad si la situación lo requiere. "La fuerte, rápida y coordinada respuesta económica de la Unión Europea y sus Estados miembros ha proporcionado una recuperación robusta de la crisis de la COVID-19. Seguimos decididos y ágiles en nuestra respuesta", han concluido.

Pocos avances en la lucha conjunta contra la pandemia En relación al coronavirus, los líderes comunitarios han coincidido en que es necesario mantener la coordinación y cierta homogeneidad en las medidas que afectan a los viajes y la libre circulación entre los Estados miembros, aunque con excepciones. Precisamente España es uno de los países que reclama una respuesta conjunta y rechaza las decisiones unilaterales, mientras que Portugal, Italia, Irlanda o Grecia ya exigen presentar una prueba negativa, además del certificado COVID. Del mismo modo, y sin llegar a concretar más detalles, los Veintisiete han apostado por un "enfoque coordinado" en lo relativo a la validez del Certificado COVID Digital. 01.39 min El Consejo Europeo apuesta por una gestión coordinada de la pandemia - Escuchar ahora Según Sánchez, la unilateralidad "no ayuda" a contener la pandemia y ha insistido en que es mejor la coordinación. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha señalado que existe una "voluntad común" de coordinación entre los Veintisiete para asegurar que haya un enfoque "coherente" para las restricciones de viaje dentro de la UE. El debate ha irrumpido en plena ola del coronavirus en el continente y la amenaza de la nueva variante ómicron, que se convertirá en dominante "en los dos primeros meses de 2022", según las estimaciones del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC). Ante la potencial transmisibilidad y escape inmunitario de las mutaciones del virus, han urgido a los países a ampliar las coberturas de vacunación y acelerar la administración de dosis de refuerzos. Y han concluido que deben mantenerse las restricciones a los viajes desde países del sur de África, para evitar la expansión de ómicron.