Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) han advertido este jueves a Rusia de que una nueva agresión militar contra su vecina Ucrania tendría “grandes consecuencias y un coste severo”, incluyendo sanciones coordinadas a nivel internacional, si bien no han dado detalles de las mismas con la esperanza de que este aviso sirva para disuadir las intenciones del presidente ruso, Vladimir Putin, de invadir el país.

“Cualquier nueva agresión militar contra Ucrania tendrá grandes consecuencias y un coste severo en respuesta, incluidas medidas restrictivas coordinadas con socios”, han señalado los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete en unas declaraciones aprobadas en la cumbre celebrada en Bruselas, la última del año, que ha tenido entre los principales puntos del día el aumento de contagios en la UE y la amenaza de la variante ómicron o la escalada sin freno en los costes de la electricidad, aunque ambos han terminado sin avances al respecto.

Con esta amenaza, los Veintisiete intentan agotar con Rusia la vía diplomática ante una situación que ha ido agravándose en las últimas semanas a medida que se acumulaban tropas en la frontera con Ucrania. En la misma línea se posicionó la pasada semana el alto representante comunitario para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien advirtió a Rusia de que la UE "apoyará firmemente a Ucrania" en dicho conflicto.

Por todo ello, han subrayado la "urgente necesidad de que Rusia reduzca las tensiones provocadas por la concentración militar y por su retórica agresiva", al tiempo que han reiterado "su pleno apoyo a la soberanía y a la integridad territorial de Ucrania". El debate entre los líderes europeos sobre qué hacer frente a Rusia ha durado casi tres horas, durante las cuales no han tenido acceso a dispositivos móviles para que no hubiera ningún tipo de filtración.

